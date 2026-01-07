 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo policial

Secuestraron 150 “bochitas” de cocaína en barrio Las Flores de Paraná

Tras persecución en barrio Las Flores, la Policía secuestró 150 dosis de cocaína, dinero y detuvo a un joven, confirmó a Elonce el comisario Góngora.

7 de Enero de 2026
Operativo en barrio Las Flores
Operativo en barrio Las Flores Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Tras persecución en barrio Las Flores, la Policía secuestró 150 dosis de cocaína, dinero y detuvo a un joven, confirmó a Elonce el comisario Góngora.

La policía detuvo a un joven y secuestró cocaína en barrio Las Flores.

En horas del mediodía de este miércoles, personal policial que se encontraba de recorrida por barrio Las Flores de Paraná, logran divisar a tres jóvenes en actitud sospechosa y cuando se acercan, emprenden una huida.

 

Tras una breve persecución, detienen a uno y en ese momento “arroja un morral que contenía estupefacientes”, relató a Elonce el Jefe de la Policía Departamental de Paraná, Comisario Hernán Góngora.

Se dio intervención a Toxicología que tras el test de campo se constató que se trataban de 150 dosis de cocaína “en bochitas”, listas para ser comercializadas.

 

El comisario indicó que el lugar donde se logró la detención del joven, es un inmueble que está deshabitado pero que se usaría para la comercialización de droga en el barrio.

 

Además de la cocaína se incautó dinero en efectivo.

“Llama la atención la cantidad de dosis”, dijo Góngora y destacó la importancia que hayan sido sacadas de circulación. “Muchas veces es el reclamo que recibimos, de desarticular la venta dentro de los barrios”, señaló. Elonce.com

 

Temas:

cocaína bochitas barrio Las Flores Detenido Paraná droga
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso