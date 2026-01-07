Secuestraron 150 “bochitas” de cocaína en barrio Las Flores de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Tras persecución en barrio Las Flores, la Policía secuestró 150 dosis de cocaína, dinero y detuvo a un joven, confirmó a Elonce el comisario Góngora.
En horas del mediodía de este miércoles, personal policial que se encontraba de recorrida por barrio Las Flores de Paraná, logran divisar a tres jóvenes en actitud sospechosa y cuando se acercan, emprenden una huida.
Tras una breve persecución, detienen a uno y en ese momento “arroja un morral que contenía estupefacientes”, relató a Elonce el Jefe de la Policía Departamental de Paraná, Comisario Hernán Góngora.
Se dio intervención a Toxicología que tras el test de campo se constató que se trataban de 150 dosis de cocaína “en bochitas”, listas para ser comercializadas.
El comisario indicó que el lugar donde se logró la detención del joven, es un inmueble que está deshabitado pero que se usaría para la comercialización de droga en el barrio.
Además de la cocaína se incautó dinero en efectivo.
“Llama la atención la cantidad de dosis”, dijo Góngora y destacó la importancia que hayan sido sacadas de circulación. “Muchas veces es el reclamo que recibimos, de desarticular la venta dentro de los barrios”, señaló. Elonce.com