"La gurisada vino a defender nuestra tradición y a transmitir el folklore", dijeron artistas diamantinos

REDACCIÓN ELONCE
El Ballet Ancat y Litoral Mitá abrieron la luna final de la festividad entrerriana que agregó la jornada de este martes a raíz de las condiciones climáticas del pasado jueves. Por el escenario pasaron Diamantinos, Campedrinos y se aguarda la llegada de Los Majestuosos del Chamamé.
En el marco de la última luna festivalera del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, el Ballet Ancat pisó el escenario para iniciar con las propuestas artísticas previstas para esta noche, que tendrá como principal atracción a Los Majestuosos del Chamamé y a Campedrinos.
Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
“Escriben a partir de sus coreografías, su historia, su alma y su pueblo y quieren mostrarle a su pueblo cómo a partir de su danza muestran su identidad”, fueron las palabras de presentación.
“Los invito a viajar a la década del 40, a algún salón de algún lugar de esta provincia de las manos de agua. Allí ya sonaba la música entrerriana, ya teníamos a muchos hombres que comenzaban a delinear cuál iba a ser el cancionero popular entrerriano. Ellos nos invitan a viajar a esa época”, agregó el presentador.
Con una apertura epocal, cinco parejas permitieron al público trasladarse imaginariamente en el tiempo, con vestimenta y calzado típico. Seguidamente, una decena de mujeres del ballet danzaron al son de “Me enamoré una vez” de Tita Merello.
Las parejas regresaron al escenario para interpretar “Desde el alma” de Francisco Canaro. Luego fue el turno de una canción instrumental con resonancia italiana.
“Así era como se iba al baile, de saco, corbata y el que tenía traje, mejor”, recordó el relator.
La palabra de los bailarines
Integrantes del elenco del Ballet Ancat, Marisa Albornoz y Bruno Peralta, de 14 años dialogaron con Elonce y contaron que durante la última noche del festival presentaron danzas clásicas de la época de 1940.
“Bailamos vals, ranchera y pasodoble. Y después hicimos una coreo de mujeres que se llama ‘El Gallinero’”, precisaron.
“Ensayamos y nos preparamos con nuestros profes que en este momento no nos pudieron acompañar porque están en el Festival de Malambo, en Laborde, representando a la provincia”, explicaron.
Se mostraron felices de “poder estar en nuestra Fiesta de Diamante después de mucho tiempo de ensayo, de preparación, de la ropa, del look”.
Bruno, el bailarín adolescente, destacó que sintió una “emoción” porque desde chico disfruta las artes.
Litoral Mitá y un viaje musical a través de nuestras tierras
El grupo musical entrerriano “de chamamé joven”, tal como se definen, brindó un espectacular show que encendió al público y lo preparó para gozar la última noche festivalera. Con el acordeón, guitarras, bajos y baterías los integrantes abrieron de una forma animada su espectáculo. Entonaron “La Fiesta Grande” y luego “Puerto Tirol” de Los Nocheros.
“Estamos muy felices de venir a compartir la música del litoral, somos de Aldea María Luisa, es nuestra primera vez en Diamante”, explicaron.
Luego siguieron con una polka, con “Por tu culpa chamamé” y “Entre amigos y chamamé”.
"Gracias Diamante. Somos un grupo joven que apostamos a nuestra música y cultura y ojalá que podamos llevarla más lejos", sostuvieron en el cierre.
Son3
Sobre el escenario del Campo Martín Fierro, el grupo Son3 se presentó con versiones propias de “Adicto a tu piel”, acompañado por tres parejas, continuado por “Dueles”. “Es muy hermoso lo que estamos viviendo. Qué alegría ver tantas caras conocidas, tantos amigos. Somos de Diamante y estamos todas las noches en esa tribuna”, destacaron.
El cantante de Son3 enfatizó: “Veo desde aquí a amigos y familia y eso es Diamante, que la gente de aquí venga y acompañe este festival, que defiendan lo nuestro”.
“A toda la gurisada, Diamante en enero se pone de esta manera. La gurisada vino a defender, a transmitir el folklore, la tradición nuestra. Nos sentimos orgullosos de que nos hayan invitado esta noche a hacer esto, defender nuestro folklore, nuestra tradición”, aseguró.
A continuación el cantante pidió un sapukay para continuar con un enganchado de chamamé. Además, hicieron un homenaje a Los Palmeras.
Campedrinos y un espectáculo a puro chamamé, sapukay y baile del público
Luego fue el turno de Campedrinos, quienes abrieron el espectáculo al son de “Casi algo”, canción que realizaron junto a Los Nocheros. Interpretaron también “Zambita carpera” de Los Guaraníes y “Despierta ya mujer” de Los Manseros Santiagueños.
“Es una alegría y un placer venir a este festival. Hace unos 10 años nos abrían las puertas para venir. Es hermoso estar en un festival tan importante para la Argentina. Vinimos a disfrutar y esperemos que ustedes también”, dijeron los cantantes antes de entonar “Dueña de mi alma”.
En otro momento del show los jóvenes cantantes recordaron su infancia, cuando aún se utilizaban los cassettes. Una de las canciones que más escuchaban era “Te Quiero” de José Luis Perales. “Cuando grabamos nuestro disco quisimos hacer este tema para cantarlo con la gente en los shows”, dijeron antes de interpretarla.
“También aparecían personas que le cantaban al Paraná. Hoy seguramente cuando lo escuchemos se nos va a piantar un lagrimón. Aún hoy seguimos escuchando sus canciones, del maestro Horacio Guarany, a quien le rendimos un pequeño homenaje. Pero vamos a dejarlo a él mismo hablar”, sostuvieron antes de presentar un video del histórico cantante donde habla de la vida, la generosidad y el amor. Así, entonaron las melodías de “Si se calla el cantor”.
Además, comentaron sobre la elección del grupo para participar en el Festival de Viña del Mar, al que postularon con la canción “La Zamba”.
Hacia el final tocaron “No me sale”, canción que realizaron junto a Sele Vera y Pampas de Bariloche; “La Taleñita”; “Del chúcaro”, “Zamba para olvidar”; “La revancha” y “Entre a mi pago sin golpear”.