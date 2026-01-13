Bordet destacó el diálogo con Frigerio y planteó críticas por despidos y crisis laboral

REDACCIÓN ELONCE
El exgobernador Gustavo Bordet valoró la reunión mantenida con Rogelio Frigerio, a la que definió como un intercambio institucional necesario. Expresó su preocupación por la situación laboral, la obra pública, la Caja de Jubilaciones y proyectos estratégicos para la provincia.
La reunión entre Gustavo Bordet y Rogelio Frigerio, se desarrolló en un marco de "diálogo institucional" que el exgobernador de Entre Ríos, consideró "natural y necesario" para abordar los "desafíos que enfrenta la provincia". Así lo expresó Gustavo Bordet en un comunicado enviado a este medio, al referirse al encuentro que mantuvo con el actual mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, donde repasaron una agenda marcada por la situación económica, laboral y social.
Bordet señaló que el diálogo entre dirigentes que tuvieron o tienen responsabilidades de gestión “debería ser una práctica habitual”, basada en el "respeto, la madurez política y la búsqueda de soluciones concretas", señaló en el escrito.
En ese sentido, remarcó que las "decisiones adoptadas desde el gobierno nacional condicionaron de manera directa a las provincias y limitaron su capacidad de respuesta" frente a las demandas sociales.
Impacto de las políticas nacionales
Durante el encuentro, el exmandatario advirtió que el contexto actual exigía "una mirada responsable y comprometida de todos los actores políticos".
Afirmó que, desde su rol de oposición, mantuvo la disposición a colaborar cuando estuviera "en juego el bienestar de los entrerrianos", sin lugar para especulaciones partidarias. "Cuando está en juego el bienestar de los entrerrianos no puede haber especulación ni mezquindades", afirmó.
En ese marco, Bordet manifestó su repudio al "despido injustificado de más de un centenar de trabajadores municipales de Concordia". Según explicó, la situación no solo tuvo "un fuerte impacto laboral, sino que también representó una gravedad institucional al limitar el derecho a la protesta legítima en democracia", señaló en el comunicado.
Crisis laboral y obra pública
Otro de los puntos abordados fue la crisis productiva que atravesaron distintas comunidades de la provincia. Bordet expresó preocupación "por la profunda crisis laboral y productiva que atraviesan distintas comunidades", como el caso de la empresa avícola Tres Arroyos, donde se registraron "atrasos salariales y dificultades operativas que afectaron de manera directa a cientos de familias".
En relación con la obra pública, sostuvo que "la falta de financiamiento" no podía analizarse únicamente como un "dato técnico". Remarcó que la paralización de proyectos se reflejó "en la pérdida de empleo, en la retracción de la economía local y en la vida cotidiana de la población", por lo que consideró "imprescindible que el Estado recuperara un rol activo en el desarrollo y la integración territorial".
Caja de Jubilaciones y proyectos estratégicos
Respecto del sistema previsional, Bordet fue enfático al señalar que "cualquier abordaje sobre la Caja de Jubilaciones debía contar con el acuerdo de los trabajadores, que son quienes aportan en forma directa al sistema", afirmó en el comunicado. Aseguró que "sin consenso ni participación activa de los aportantes no podían impulsarse reformas legítimas ni sostenibles en el tiempo", y ratificó su compromiso de "defender un sistema digno, equilibrado y respetuoso de los aportantes y de los jubilados entrerrianos".
Finalmente, el exgobernador indicó que también conversaron sobre dos iniciativas que impulsó en el Congreso: el incremento de las regalías de Salto Grande y la conexión vial entre Brazo Largo y Nueva Palmira. Para ambos proyectos "buscamos la declaración de interés público, por su importancia estratégica para el desarrollo regional", finaliza el comunicado enviado a este medio.