La Fiesta Provincial del Cordero continúa esta noche en San Jaime de la Frontera

REDACCIÓN ELONCE
Las primeras noches de la Fiesta Provincial del Cordero estuvieron marcadas por música, bailes y gastronomía, a pesar de la amenaza de lluvia. El festival continúa este sábado con más propuestas para toda la familia en San Jaime de la Frontera. El Brujo Ezequiel hará el gran cierre.
La Fiesta Provincial del Cordero 2026 arrancó con gran entusiasmo este jueves en San Jaime de la Frontera, al norte de Entre Ríos. La jornada inaugural contó con un ambiente festivo y una destacada participación del público, que, a pesar de las inclemencias del tiempo, se acercó en gran número al polideportivo local para disfrutar de la oferta cultural y gastronómica del evento.
El coordinador del escenario, Guillermo Vargas, destacó el crecimiento de la fiesta a lo largo de los años: "Ha crecido mucho. Cada año es más grande, y el pueblo acompaña siempre, aunque el clima no nos haya dado tregua esta vez". Vargas hizo hincapié en la importancia del chamamé, que sigue siendo el corazón de la festividad: "Nuestra fiesta tiene una profunda raíz chamamecera, que es algo que nunca cambiamos. Es un evento donde el chamamé se respeta y la gente disfruta mucho bailando", comentó a Elonce.
Música, tradición y gastronomía
Además de las presentaciones musicales, como la de La Gauchita Cumbiera, el evento ofrece una variada propuesta gastronómica, donde el cordero es el plato estrella. Juan Benítez, viceintendente de San Jaime de la Frontera, destacó el entusiasmo del público: "La cantidad de gente que ha venido el jueves, sabiendo que el viernes tienen que trabajar, es espectacular. La Gauchita Cumbiera ha sido un furor en la zona, la gente está encantada", expresó.
También se realizó el Concurso de Asadoras en la tarde, donde el cordero número 4 fue coronado bicampeón. "Fue un lujo tener a las chicas defendiendo el título de campeonas. Esto también es parte de la esencia de nuestra fiesta", añadió el viceintendente. Con una programación variada que incluye tanto el baile de chamamé como el disfrute de los sabores tradicionales, la Fiesta del Cordero sigue siendo un referente de la cultura entrerriana.
Expectativas para este sábado
La intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Ruth Díaz, se mostró satisfecha con el desarrollo de la primera noche del festival: "La gente participó muchísimo. Bailamos mucho con ellos, especialmente durante el show de la Gauchita Cumbiera. Aunque el tiempo nos jugó una mala pasada al final, pudimos disfrutar", afirmó Díaz, quien resaltó el ambiente festivo que se vivió en el evento. "Había emprendedores, gastronomía, y mucho movimiento en el lugar. Los chicos corriendo de un lado a otro, todos se divirtieron", agregó.
A pesar de las lluvias que llegaron al final de la jornada, la intendenta se mostró optimista respecto al clima para los próximos días. "Vamos a seguir con actividades”, aseguró. Además, invitó a toda la región a participar: "Los esperamos este sábado, la entrada anticipada es de $15.000", concluyó.
Esta noche se presentarán Celeste Figueroa, Miguel Figueroa, Tolato Trío, Antonio Figueroa, Pasión Campera y Camba Paso Orilla y cerrará la noche El Brujo Ezequiel.