Giro inesperado en el caso Ángel: una nueva pericia asegura que el niño murió de neumonía

La causa judicial por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, registró un giro inesperado luego de que nuevos estudios médicos determinaran que la causa de muerte habría sido una neumonía severa y no las lesiones internas detectadas inicialmente en la cabeza.

Por el caso permanecen detenidos con prisión preventiva la madre biológica del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González.

Según confirmaron fuentes judiciales, los estudios histopatológicos incorporados recientemente al expediente concluyeron que el niño sufrió una falla cerebral producto de la falta de oxígeno generada por un cuadro grave de neumonía.

“La causal de muerte habría sido una neumonía. Dejó de enviar oxígeno al cerebro y eso ocasionó el caos cerebral”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación, publicó Clarín.

Cambios en la investigación judicial

La autopsia inicial había indicado que el menor presentaba más de 20 golpes internos en la cabeza y había asociado el fallecimiento a una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.

En ese momento, los investigadores incluso habían mencionado la posibilidad de un cuadro compatible con “síndrome del niño maltratado”.

Sin embargo, tras conocerse los nuevos análisis médicos, la fiscalía comenzó a reevaluar la calificación legal de la causa.

Ahora, una de las hipótesis que cobra fuerza es la de abandono de persona seguido de muerte, debido a que el niño habría atravesado varios días con un cuadro respiratorio severo sin recibir la atención médica necesaria.

Los detenidos y la nueva etapa del caso

La historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia indicó que el menor ingresó en estado crítico luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Los médicos también dejaron constancia de un antecedente de traumatismo previo.

Ante este nuevo escenario, la fiscalía analiza solicitar una audiencia para redefinir las imputaciones y explicar el nuevo rumbo de la investigación.

Mariela Altamirano permanece detenida desde el 12 de abril e imputada por homicidio agravado por el vínculo, mientras que Maicol González continúa acusado de homicidio simple.

Durante una audiencia previa, González negó los hechos de violencia extrema denunciados en la causa y aseguró que al niño “se lo corregía o se le daba un coscorrón como a cualquier nene”.

Por otra parte, Lorena Andrade, considerada la “mamá de corazón” del niño, rechazó la nueva hipótesis judicial y sostuvo públicamente: “Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”.