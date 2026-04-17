Trasladaron a la madre y padrastro de Ángel para que cumplan la prisión preventiva

La madre y el padrastro de Ángel López, el niño que fue asesinado en Comodoro Rivadavia, fueron trasladados a diferentes localidades de la provincia de Chubut para que empiecen a cumplir los seis meses de prisión preventiva impuesta por el juez Alejandro Soñis.

Mariela Altamirano fue derivada al pabellón de mujeres del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que Michel González se quedó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Alcaidía Policial.

Acerca del bebé de la pareja, a quien se observó en diversas imágenes, comunicaron a este medio que se encuentra bajo el cuidado de un familiar cercano.

Prisión preventiva

Días atrás se llevó a cabo la audiencia de control de detención donde Soñis explicó que se puede “afirmar con la certeza, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano”.

De este modo, ordenó seis meses de prisión preventiva ante los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El padrastro fue acusado del delito de homicidio simple, mientras que la mujer, por homicidio agravado por la condición de madre y omisión.

Facundo Oribones, fiscal a cargo de la causa, habló con la prensa luego de la audiencia y allí contó un extracto de la polémica testimonial de uno de los acusados: “Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones”. (NA)