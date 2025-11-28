Judiciales llevan a cabo un paro en reclamo de mejora salarial

Empleados judiciales realizan este viernes un paro de actividades en reclamo de una recomposición salarial. Advirtieron que un escribiente cobra “apenas 1.050.000 pesos”.
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) lleva adelante este viernes un paro de 24 horas "en reclamo de una recomposición salarial", ante lo que describen como una situación “apremiante” para los empleados del Poder Judicial de la provincia.
El secretario general de AJER, José María Segura, mencionó en diálogo con Elonce que "los salarios quedaron fuertemente atrasados desde la vigencia de la ley de emergencia de 2020". Según detalló, parte de lo perdido nunca fue recuperado, y la brecha respecto a la inflación llevó a que los sueldos actuales sean “los más bajos en muchos años”.
Señaló que un escribiente, primer cargo de la carrera administrativa, percibe un salario neto de 1.050.000 pesos, cifra que describió como “muy por debajo de la canasta básica", ubicada en torno a 1.300.000 pesos. “No tenemos tiempo ni capacidad de espera porque la situación es apremiante”, afirmó.
El gremialista remarcó además que la dotación de personal es insuficiente frente al volumen de trabajo. En Paraná, hay unos 900 empleados judiciales y alrededor de 1.800 en toda la provincia. “La mayoría de los juzgados, fiscalías y defensorías trabajan al límite”, sostuvo Segura, destacando la alta exigencia en fueros como familia y penal.
La próxima semana, la organización gremial realizará un plenario provincial para definir la continuidad del plan de lucha.