Juana Viale lució un conjunto diseñado por una entrerriana en su programa

Juana Viale abrió la segunda emisión de su programa desde Mar del Plata con un look único y original, diseñado por la entrerriana oriunda de Hernández, Ariana Stoll, una de las ganadoras del concurso impulsado por la producción para vestir a la conductora durante cuatro emisiones del ciclo en la temporada de verano.

Fiel a su estilo, Viale realizó su habitual desfile por el estudio, con la playa de fondo frente al Hotel Costa Gala, uno de los escenarios tradicionales donde también se transmite La Noche de Mirtha. El marco costero acompañó una propuesta estética pensada especialmente para lucirse en la ciudad balnearia.

Al inicio del programa, la conductora saludó al equipo y a la audiencia y luego presentó a la diseñadora. Explicó que Stoll tiene 21 años, es oriunda de (departamento) Nogoyá, y se recibió recientemente. “Estoy muy orgullosa y feliz, te agradezco”, expresó la joven creadora, quien detalló que su inspiración surgió de combinar el estilo personal de Viale con su propia impronta como diseñadora, además de contemplar el entorno marplatense.

“Pensé en vos, en tu estilo, tu estética, y lo combiné con mi mirada como diseñadora. Está pensado para lucirlo en Mar del Plata”, explicó Stoll. Viale destacó que la propuesta tomó como referencia “los colores del cielo y el mar”.

Juana Viale optó por el diseño de la entrerriana Ariana Stoll (foto StoryLab)

La conductora detalló que lució “un mono de crepe verde turquesa, bordado con tules y pedrería en un tono más oscuro”, acompañado por extensiones y un maquillaje que armonizó con el atuendo. Días antes de esta presentación, Stoll había dialogado con Elonce, donde señaló: “La verdad que es una alegría enorme porque es mi primer cliente. Me inspiré mucho en ella y en su búsqueda de lo vanguardista”.

De este modo, Juana Viale presentó el segundo outfit diseñado por una modista de alta costura en el marco del certamen que busca visibilizar a nuevos talentos de la moda argentina. En la primera emisión, la conductora había vestido un diseño de Florencia Ullón, oriunda de Posadas, Misiones, consolidando así un espacio de promoción para jóvenes emprendedores del país.