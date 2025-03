Instalación de planta de hidrógeno verde: "Pedimos relocalizarla, hay un uso compartido del río Uruguay que hay que cuidar"

Uruguay autorizó la construcción de una planta para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos cerca de Paysandú, con una inversión de 6 mil millones de dólares. Aunque se espera que el proyecto genere empleo y desarrolle energías renovables, generó preocupación en Colón. La pregunta que surge es: ¿Cómo afectará este proyecto al turismo local y la economía regional? Los habitantes de Colón temen que la planta, a solo 3 kilómetros de su costa, impacte tanto en el ecosistema del río Uruguay como en el paisaje visual de la zona.

Uno de los principales temores es la liberación de residuos químicos al río y la alteración de su ecosistema. Y en ese sentido, ¿qué medidas tomarán las autoridades para evitar estos riesgos ambientales? Además, el dragado necesario para las infraestructuras podría modificar las corrientes del agua, afectando aún más el ambiente y el sector turístico. Este conflicto recuerda el caso de la planta Botnia (UPM), que también generó tensiones por su impacto ambiental.

Frente a la falta de información detallada, las autoridades de Colón solicitaron la intervención de Cancillería para aclarar los posibles efectos del proyecto. ¿Es suficiente la información que se proporcionó hasta ahora o es necesario un análisis más detallado? Los actores políticos de la región insisten en que, si bien Uruguay tiene derecho a su desarrollo, el impacto compartido sobre el río debe ser considerado con responsabilidad.

Mauro Godein, diputado provincial por Juntos por Entre Ríos departamento Colón , expresó que “nosotros tomamos contacto con el tema el año pasado cuando firmó el convenio el expresidente Lacalle Pou para desarrollar una planta en la zona de Paysandú, pero no había datos específicos. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos indagando. Nos comunicamos con autoridades uruguayas buscando información. Hubo algunos enviados del Ministerio de Producción de Uruguay, explicando que era una planta de hidrógeno verde, con determinadas características. Es poca la información a la que se pudo acceder porque hay un convenio de confidencialidad entre el gobierno uruguayo y la empresa que va a desarrollar esta planta”.

Explicó que el año pasado ingresó un proyecto a la Junta Departamental de Paysandú para “modificar el uso del suelo frente a las costas de Colón, inclusive va a impactar en San José y Liebig. Ahí la preocupación aumentó”.

Adelantó que “por la información que tenemos se trata de una planta que tendría 420 hectáreas e imaginen que hay que pensar que la planta urbana de Colón tiene 480 hectáreas. La planta es de hidrógeno verde, pero todo hace presumir que se va a desarrollar también combustible tipo sintético. Eso puso en alerta a todos”.

Solicitan dos cuestiones a la Junta Departamental de Uruguay y a Cancillería: “en primer lugar, la relocalización de la planta. Hay un impacto visual que es indudable que va a afectar a toda nuestra región, porque está a 3000 metros de la costa de Colón, bien frente a la costa del rio Uruguay, en la zona de playas, y a 11 kilómetros del centro de Paysandú. Nos vamos a levantar y vamos a tener una chimenea permanentemente. No solo nos afecta a nosotros, sino a toda la región y a la provincia en un producto tan importante como el turismo y la naturaleza. Tenemos nuestra matriz turística desarrollada y va a matar a la zona como destino turístico”.

Aclaró que “no negamos el derecho de Uruguay a desarrollar su fuente de trabajo, sus inversiones. No queremos repetir la historia de Botnia, que tampoco tuvo bien final, pero tenemos que aprender de eso. Hay un Tratado del río Uruguay del año ´70, para eso se creó la CARU, que quedó un poco desdibujada a partir de lo de Botnia, pero hay un fallo de La Haya que dice que estas cuestiones se tienen que informar a la Argentina. Nosotros queremos información y ser parte de la discusión. De mínima pedimos la relocalización de la planta”.

“No nos oponemos a la inversión que hace Uruguay, quizás habría que preguntarse por qué no se hacen en Argentina. Uruguay tiene el derecho, pero hay un uso compartido del río que tiene que cuidar. Nosotros hicimos un pedido expreso al gobernador de Entre Ríos y se manifestó de forma muy contundente. El intendente de Colón está convocando para este viernes a una reunión con todos los legisladores nacionales por Entre Ríos y al gobernador. Se incluyó a la CARU, a los delegados, para que tomen intervención en el asunto. Se pedirá también la intervención de Cancillería”, remarcó.

La inversión de Uruguay respecto a la planta “se dice que es de 6 mil millones. Sería la inversión más grande de ese país”.

Por otra parte, consultado respecto a qué es el hidrógeno verde, explicó: “es una energía renovable. No generaría ningún impacto ambiental, pero hay ambientalistas de un lado y del otro que sostienen que lo que se va a generar es otro tipo de combustible, sintético, que si va a tener efectos ambientales sobre el río Uruguay. El destino de ese hidrógeno sería Europa”.

“Hidrógeno verde se está generando en distintas partes del mundo y sería una energía renovable, por eso quiero ser cauto. Sí lo que tenemos es que se va a instalar una planta frente a nuestras costas, frente a nuestro principal destino turístico que es el río Uruguay. Nos va a impactar más a nosotros que a Paysandú. Después si contamina o no, no lo sé. Hemos traído un especialista que nos dijo que el hidrógeno verde es una energía renovable no contaminante, que no genera gran impacto en el río del agua que se extrae, que inclusive toma un pasivo ambiental. Pero estos especialistas también nos dicen que hay posibilidad de que se genere otro tipo de combustible sintético”, señaló.

Comentó que la planta, por las dimensiones que tiene, prevé un puerto. "Sería con la Isla San Francisco, bien frente a Colón. Implica un dragado de siete kilómetros", finalizó. Elonce.com