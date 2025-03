Abogado ambientalista alerta sobre impacto de planta de combustibles en el río Uruguay

El abogado ambientalista Enzo Culasso Orué expresó su preocupación por la instalación de una planta industrial en Paysandú, sobre la margen del río Uruguay. Según el especialista, "no sería al parecer una planta de hidrógeno verde, sino que sería una industria que procesaría combustibles sintéticos".

A su vez, advirtió sobre la falta de información oficial y posibles incumplimientos del Estatuto del Río Uruguay.

"Hemos cursado solicitudes de acceso a la información a la Cancillería Argentina para que imparta instrucciones a la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y nos provean la información oficial que tienen. Nos han respondido que la República Oriental del Uruguay no ha iniciado ningún proyecto ni ha cursado información sobre esto", detalló Culasso en declaraciones a Elonce.

Controversia por instalación de planta industrial en Paysandú

El abogado explicó que esta falta de datos podría implicar un incumplimiento de los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay, que establecen una consulta obligatoria sobre proyectos que puedan alterar el curso del río, su navegación o la calidad de las aguas. "Lo primero que solicitamos es que tanto el gobierno provincial como la Cancillería Argentina exijan a Uruguay que brinde información clara y completa para que la ciudadanía pueda entender cuál es la magnitud del proyecto y el impacto" que podría tener, agregó.

Sobre los posibles impactos, señaló que "además del impacto visual y paisajístico en Colón, este proyecto está vinculado a un puerto de exportación, lo que implicaría profundizaciones en el cauce del río". En este sentido, advirtió que "para lograrlo se necesitarían derrocamientos con dinamita en el fondo del río, lo que podría afectar la biodiversidad y el régimen hidrológico de la zona".

Culasso también hizo referencia a las preocupaciones por la contaminación atmosférica. "El viento predominante en la región llevaría los gases emitidos por las chimeneas hacia la ciudad de Colón, lo que podría afectar la calidad del aire que respira la población", explicó.

En relación con el cumplimiento de acuerdos internacionales, el abogado recordó el antecedente del conflicto por las pasteras en Gualeguaychú: "Lo que pasó con las pasteras fue un claro ejemplo de incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay. En aquel caso, Uruguay debía consultar con Argentina antes de la instalación, pero no lo hizo. Ahora nos preocupa que se repita la misma situación".

Finalmente, Culasso señaló que la CARU respondió a su pedido de información indicando que "no tenía datos sobre un proyecto industrial en Paysandú", pero sí sobre la profundización de la vía navegable del río Uruguay, muy similar a lo que está pasando en el Paraná que se busca profundizar y adaptar los ríos a los barcos y no a la inversa. Se sigue en una lógica de buscar adaptar el río a los barcos y cada vez a embarcaciones más grandes para transportar materias primas a menor costo y a mayor velocidad”.

“Entendemos que no hay una prioridad sobre nuestros ecosistemas sino que la prioridad está puesta en la exportación y no hay lugar para que la ciudadanía opine y tampoco tenemos constituidos los comités de Cuenca que serían los lugares propicios para que la ciudadanía junto al Estado y los técnicos se reúnan y se generen mesas donde todos los puntos se pongan en consideración, entendiendo que gran parte del agua que tomamos proviene de nuestros ríos. No es solo un tema de navegación o de producción sino también de acceso al agua potable que en nuestra provincia es un derecho humano fundamental”, cerró el abogado. Elonce.com