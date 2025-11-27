"Injusticia": Diego García, exPatronato, publicó un comunicado tras ser condenado

Diego García publicó un comunicado en sus redes sociales horas después de haber sido condenado a seis años y ocho meses de prisión por violación. En su mensaje, el futbolista aseguró estar atravesando un duro momento y sostuvo sentirse víctima de una injusticia.

“Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar”, expresó el exPatronato. También afirmó que no piensa “entregarse ni rendirse” y que continuará intentando demostrar su versión de los hechos.

“Hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia”, agregó en su publicación. El jugador, con pasado también en Estudiantes de La Plata, compartió el texto acompañado por dos imágenes en Instagram.

El comunicado de Diego García

A veces la vida te pone en batallas que no merecías y te hiere con golpes que no buscaste. Pero incluso ahí, donde el dolor pesa y la injusticia confunde, uno descubre de qué está hecho. Hoy sé que la paz no se negocia y quien camina con la conciencia tranquila y el corazón limpio siempre termina encontrando luz. Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar.

Pero incluso en medio de esa injusticia, no pienso entregarme, no pienso rendirme, porque si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó. Y hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia. Enfrenté miradas que no merecía, soporto comentarios que me duelen y muchísimo. Pero rendirme jamás. Como lo llevo tatuado en mi pierna “Solo los fuertes saben esperar”.

Gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en estos años tan difíciles. A los que me juzgaron sin conocerme, sin conocer la verdad, no guardo rencor. Y a ellos también les digo gracias por hacerme descubrir una versión de mí que no sabía que existía.