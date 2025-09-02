Influenza aviar en Entre Ríos: ampliaron detalles del caso en el que murieron 20 aves

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en la localidad de Laurencena, departamento Nogoyá. El brote se registró en un predio familiar de traspatio, donde murieron 20 aves.

En diálogo con Elonce, Vicente Rea Pidcova, coordinador general de gestión técnica en sanidad animal del Senasa, explicó que “el caso se dio en un predio de traspatio, en lo cual no tendría injerencia en la parte comercial. Es decir, es una casa familiar, un particular”.

El funcionario detalló que, al momento de la toma de muestras, “solo quedaban dos aves moribundas que dieron positivo, y ya se habían realizado el enterramiento, la limpieza y la desinfección del predio”.

Rea Pidcova indicó que la influenza aviar puede transmitirse a partir de aves silvestres, especialmente acuáticas, que actúan como reservorio natural del virus. “Se podría llamar como un caso autóctono, al tratarse de aves de traspatio que generalmente están sueltas y tienen contacto estrecho con las silvestres”, afirmó.

El especialista recordó que la principal vía de contagio es la materia fecal y recomendó mantener a las aves domésticas en recintos cerrados, con una buena limpieza y desinfección periódica de los gallineros, además de evitar que compartan agua o alimento con las aves silvestres.

Vigilancia sanitaria y medidas preventivas

Ante este episodio, el Senasa estableció un área de prevención en un radio de 3 kilómetros alrededor del predio afectado, aunque aclaró que no se encontraron establecimientos avícolas comerciales en esa zona, solo otros de traspatio bajo vigilancia.

El referente del organismo aclaró que el brote no afecta el estatus sanitario del país, ya que no involucra granjas comerciales. “El país está bloqueado, pero no por este evento, sino por el caso detectado en Buenos Aires en aves comerciales”, precisó.

Síntomas y recomendaciones

Según el Senasa, el signo más característico de la enfermedad es la mortandad repentina de las aves. También pueden observarse crestas o barbillones azulados, incoordinación nerviosa y cambios en patas o zonas sin plumas.

Rea Pidcova subrayó que “no se transmite por el consumo de carne ni de huevos” y pidió a la población mantener medidas de higiene personal como el lavado de manos y el uso de ropa exclusiva para trabajar en gallineros.

El organismo recordó que la colaboración ciudadana es clave y habilitó el número de WhatsApp 1157005704 para notificaciones de sospechas de influenza aviar.