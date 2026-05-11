Incendio fatal en Victoria: imputaron a una tercera persona y apuntan a funcionarios públicos

La causa por el incendio fatal en Victoria, que el pasado 30 de diciembre terminó con la vida de Natalí, Agustina —embarazada de cinco meses— y, días después, con la autodeterminación de Fabricio, pareja de una de las víctimas, sumó una nueva imputación judicial. La querella confirmó a Elonce que la investigación avanzó sobre una tercera persona vinculada al funcionamiento clandestino del local donde ocurrió la tragedia.

El abogado querellante Augusto Greco informó que la Justicia hizo lugar al pedido impulsado junto a los doctores Navarro y Guaita para imputar a Jocelyn Bernachea como partícipe secundaria dentro de la estructura que operaba el comercio conocido como Costa Rica Fast Food.

“Hoy hemos logrado cerrar el círculo de lo que eran los privados”, expresó Greco al referirse al avance judicial. Según explicó, ya se encontraban imputados Ramón Mancilla y Verónica Bernachea, señalados como responsables directos del funcionamiento del lugar donde se produjo el incendio.

“Tenían el rol de llevar adelante esta práctica clandestina en este garaje que terminó lamentablemente como vimos”, sostuvo el abogado.

La nueva acusada habría tenido un rol dentro del funcionamiento del local

De acuerdo a lo expuesto por la querella, la incorporación de Jocelyn Bernachea surgió a partir de testimonios recolectados durante la investigación. Los testigos la ubicaron dentro de la organización interna del comercio, desempeñando tareas de coordinación.

“Es la hermana de Verónica y cuñada de Ramón Mancilla. Dicho por los testigos, tenía un rol, si bien secundario, pero era como una encargada”, explicó Greco.

Abogado querellante

El letrado indicó además que la Fiscalía aceptó el planteo presentado por la querella y avanzó con la imputación bajo la figura de participación secundaria. “Se pidió la imputación después de las testimoniales y fue concedida”, afirmó.

La investigación busca determinar las responsabilidades penales sobre el funcionamiento del local gastronómico que, según sostienen desde la querella, operaba sin habilitación municipal y presentaba múltiples irregularidades.

La querella insiste en avanzar también sobre funcionarios municipales

Más allá de la nueva imputación, desde la representación de las familias remarcaron que la causa todavía debe avanzar sobre posibles responsabilidades estatales vinculadas a los controles municipales.

TRAGEDIA EN VICTORIA: NUEVA IMPUTACIÓN POR EL INCENDIO FATAL

“Entendemos que para haber llegado a este resultado fatal no solamente tuvo responsabilidad la parte privada, sino también funcionarios estatales”, aseguró Greco.

En esa línea, apuntó contra áreas municipales vinculadas a Bromatología, Seguridad e Higiene y Control Urbano. “Había indicios de sobra. Si no se quiso clausurar un lugar sin habilitación o intimarlo para regularizar su situación, también deben estar sentados en el banquillo estos funcionarios estatales”, manifestó.

Mientras la causa judicial continúa sumando pruebas y testimonios, las familias de las víctimas mantienen el reclamo de justicia y siguen realizando distintas actividades para mantener viva la memoria de Natalí y Agustina, a más de cuatro meses de una tragedia que todavía conmueve a toda la comunidad de Victoria.