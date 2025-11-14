 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Inaugurarán un parque aéreo en un departamento turístico de la provincia

Gualeguaychú sumará una propuesta innovadora con un parque de aventuras aéreas, ideal para disfrutar en familia y atraer turistas durante todo el año.

14 de Noviembre de 2025
Se inaugurará el 22 de noviembre.

A partir del 22 de noviembre, la Costanera de Gualeguaychú tendrá un nuevo atractivo turístico en con la inauguración del Parque Aéreo, un parque de aventuras aéreas que promete cautivar tanto a los habitantes locales como a los visitantes.

 

Ubicado estratégicamente en Mitre y Florencio Sánchez, junto al Mercado Munilla, este parque de aventuras aéreas representa una apuesta innovadora que complementa la tradicional propuesta turística local asociada al carnaval y sus atractivos naturales.

 

Diversificación de la oferta turística local

El Parque Aéreo Gualeguaychú se presenta como una experiencia integral de aventura en las alturas, diseñada especialmente para disfrutar en familia.

Con circuitos de escalada, palestra, tirolesas y diversos juegos aéreos, la propuesta busca atraer a un público amplio que va desde los más pequeños hasta adultos en busca de adrenalina.

 

La incorporación de este tipo de emprendimientos responde a una tendencia creciente en destinos turísticos que buscan extender la estadía de los visitantes y ofrecer alternativas durante todo el año. Colón cuenta con una experiencia similar desde hace años y ahora Gualeguaychú podrá incorporar al verano una opción más. (R2820)

Temas:

Gualeguaychú Juegos Propuesta Turismo parque aéreo Inauguración
