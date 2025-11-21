Fin de semana largo: cómo será el cronograma de servicios públicos para viernes y lunes

Los feriados del 21 y 24 de noviembre modificarán la prestación de servicios esenciales. Habrá guardias en salud, transporte reducido y suspensión de atención en oficinas públicas.
El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional implicará cambios en el funcionamiento de los servicios públicos durante los feriados del viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. Según se informó, distintas áreas esenciales adoptarán cronogramas especiales con aperturas, cierres y horarios adaptados al esquema de feriado.
Salud: guardias activas y consultorios cerrados
En el ámbito sanitario, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán en servicio las 24 horas, garantizando la atención de emergencias. En contraste, los consultorios externos no brindarán atención al público durante ambas jornadas.
Los centros de salud de atención primaria también funcionarán bajo modalidad de guardia mínima, destinados únicamente a casos urgentes.
Educación: sin actividad en las escuelas
El sector educativo no tendrá actividad. Las escuelas permanecerán cerradas tanto el viernes como el lunes, sin asistencia del personal docente y sin dictado de clases, en cumplimiento del calendario establecido para los feriados nacionales.
Oficinas públicas: administración y organismos cerrados
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas no atenderán al público durante los dos días. Lo mismo ocurrirá con las sedes comunales, que permanecerán sin actividad administrativa.
También se confirmó que los bancos y todas las dependencias de la administración pública estarán cerrados, por lo que se recomienda a los usuarios adelantar trámites o utilizar canales digitales durante el fin de semana largo.
Transporte público con horarios reducidos
El transporte público de pasajeros funcionará con frecuencias reducidas, similares a las de los feriados habituales. La prestación estará ajustada a un cronograma especial, lo que implicará menos unidades en circulación y mayor tiempo entre servicios.
Las empresas pidieron a los usuarios consultar previamente los horarios programados para evitar inconvenientes.