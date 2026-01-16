 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Iban en un velero y se descompensaron por el calor: fueron rescatados por Prefectura

Una pareja que navegaba en un velero por Puerto Madero sufrió un golpe de calor y debieron ser rescatados por Prefectura.

16 de Enero de 2026
Rescate en Puerto Madero
Rescate en Puerto Madero Foto: TN

Una pareja que se descompensó mientras navegaba por el Río de la Plata a bordo de un velero tuvo que ser rescatada por personal de Prefectura Naval con colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Se trataría de un hombre de 50 años y una mujer de 55. El SAME se hizo presente en el lugar y ambas personas quedaron fuera de peligro.

 

Según informó Prefectura, tomaron conocimiento de la situación alrededor de las 17 y luego de que el capitán de la embarcación se comunicase al 911 pidiendo ayuda. En el llamado, el hombre informó que se encontraba a la deriva junto con su acompañante.

El rescate se realizó cuando el velero, identificado con el nombre "Boomerang", se encontraba en las cercanías de Puerto Madrero, frente a la terminal de Buquebús y la Reserva Ecológica.

 

Desde Prefectura indicaron que la mujer se encontraba en "óptimo estado" y que el hombre recibió asistencia del SAME en el lugar. Ambos fueron acercados al Yatch Club de Puerto Madero.

 

La pareja se habría descompensado tras sufrir un golpe de calor producto de las altas temperaturas de este jueves por la tarde y quedaron a la deriva en las aguas del río.

Temas:

velero rescate Prefectura
