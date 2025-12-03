Iba por el puente Victoria – Rosario, frenó por un radar, perdió el control del auto y volcó

En la tarde de este martes, un Peugeot 208 que viajaba por el puente Victoria - Rosario (ruta nacional 174) despistó en el kilómetro 9, en jurisdicción entrerriana. Su conductor, que viajaba sin acompañantes, solo se fracturó un dedo de una mano y pudo salir por sus propios medios. Pero no llegaron la ambulancia ni fuerzas de seguridad.

El automovilista, de unos 40 años, salvó su vida y según explicó al dueño del campo en el que encalló el vehículo, al detectar la cámara de radar puso el pie en el freno y eso causó el vuelco del auto. En el lugar, además del vehículo completamente abollado, se desplegaron, y a muchos metros de distancia, la batería, el motor y espejos del coche.

El dueño del terreno, Federico, repasó el hecho al ser consultado por El Tres: “Mi empleado tomaba mates en la galería y vio el auto despistarse, rodar y entrar al campo. Me avisó para que lo asistieran, que el accidente podía ser fatal. Después al rato me dijo que se bajó una persona”.

Continuó aclarando que realizaron un llamado a Gendarmería sin respuestas, a Policía de Entre Ríos, que llegó una hora y media más tarde, y a emergencias. No llegó ambulancia alguna ni tampoco Gendarmería.

En torno al momento del hallazgo del conductor, destacó: “Lo socorrimos, estaba nervioso. Le pregunté qué pasó y me dijo que vio la cámara y frenó. Es cierto que la ruta está muy rota. Vino un amigo suyo a buscarlo y se fue a su casa. Es una cámara de hace unos meses, no sé si fue Seguridad Vial o policía de Entre Ríos. Deberían mejorar las rutas y también cortar los yuyos porque tapan los carteles de precaución y así termina en accidente”.