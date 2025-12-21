Quini 6 de Navidad: hoy es el gran sorteo con un pozo de $12.000.000.000

Este domingo se llevará a cabo el sorteo especial del Quini 6 de Navidad, con un pozo total estimado en 12.000 millones de pesos. La modalidad Siempre Sale pondrá en juego $6.000 millones y garantizará al menos un nuevo millonario en el país.
Desde la Lotería de Santa Fe destacaron que se trata de una edición especial del tradicional juego de azar, que contará con una fuerte impronta festiva y una gran expectativa entre los apostadores de todo el país.
La boleta del Quini 6 tiene un valor de 2.500 pesos, pero para el sorteo especial del domingo el cupón estará a 6.000 pesos.
Datos clave del sorteo
El sorteo del Quini de Navidad se realizará este domingo 21 de diciembre. El pozo total estimado es de 12.000 millones de pesos, mientras que la modalidad Sale o Sale pondrá en juego 6.000 millones que sí o sí tendrán ganador.
Cómo se juega al Quini 6
Para participar, el apostador debe elegir seis números del 0 al 45 inclusive y seleccionar una de las modalidades disponibles. El premio dependerá de la cantidad de aciertos, la modalidad elegida y la cantidad de ganadores. En el caso del Siempre Sale, si no hay seis aciertos, el pozo se reparte entre quienes logren cinco, asegurando siempre un ganador.