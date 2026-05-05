Hinchas entrerrianos acompañan a Racing en Río de Janeiro y se grabaron en la favela Rocinha

REDACCIÓN ELONCE
Fanáticos de Racing de Paraná, Crespo y Hernandarias viajaron a Río de Janeiro para acompañar al equipo en la Copa Sudamericana. Además de compartir momentos con los jugadores, recorrieron la favela Rocinha y registraron impactantes imágenes.
Hinchas entrerrianos de Racing viajaron a Río y visitaron Rocinha. Los hinchas entrerrianos de Racing coparon Río de Janeiro en la previa del partido que Racing Club disputó ante Botafogo por la Copa Sudamericana. Miles de fanáticos viajaron hasta Brasil para acompañar al equipo y transformaron las calles cariocas en una verdadera fiesta celeste y blanca.
Con camisetas, banderas y cánticos, los simpatizantes de “La Academia” se concentraron en las inmediaciones del hotel donde se hospedó el plantel profesional. Allí aguardaron la salida de los futbolistas y compartieron un momento especial con los jugadores y el cuerpo técnico.
Entre los fanáticos que viajaron desde Entre Ríos estuvieron integrantes de las filiales racinguistas de Paraná y Crespo. Según confirmó Elonce desde Río de Janeiro, formaron parte de la delegación Juan Pablo Motta y Roberto Vitto, de Crespo; Ariel Soñez y Diego Rodríguez, de Paraná; y Federico Manzano, de Hernandarias.
Encuentro con los jugadores
Los simpatizantes entrerrianos pudieron fotografiarse con referentes del plantel profesional y dialogar brevemente con algunos de los protagonistas del equipo argentino. Entre los más buscados estuvieron Bruno Zuculini, Santiago Solari y el entrenador Gustavo Costas.
El contacto entre jugadores e hinchas generó un clima festivo en la antesala de un partido clave para las aspiraciones internacionales del conjunto de Avellaneda. Las imágenes de los encuentros rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y grupos de simpatizantes.
Pero el viaje no solo estuvo marcado por el fútbol. Los entrerrianos también aprovecharon la estadía en Brasil para recorrer distintos puntos turísticos de Río de Janeiro y vivir experiencias particulares en la ciudad carioca.
Uno de los paseos que más llamó la atención fue la visita a la favela Rocinha, considerada una de las más populares y peligrosas de Brasil. Allí, Juan Pablo Motta y Roberto Vitto registraron videos que luego compartieron con Elonce, mostrando el recorrido por el asentamiento.
Videos con drones en la favela
En la Rocinha funciona una propuesta turística que se volvió viral en redes sociales. Los visitantes se ubican por unos segundos en una silla instalada sobre una terraza conocida como “Puerta del Cielo”, mientras un dron realiza tomas aéreas que muestran la inmensidad del lugar y el paisaje de Río de Janeiro.
La actividad es coordinada por trabajadores que organizan el ingreso de turistas y controlan el tiempo de permanencia en el sitio. Cada grabación dura pocos minutos y luego el material es editado para generar videos cinematográficos que se popularizan rápidamente en plataformas digitales.
Según trascendió, la iniciativa comenzó hace aproximadamente dos años con apenas dos trabajadores. Actualmente, en la terraza operan alrededor de quince pilotos de drones y un editor exclusivo encargado de finalizar cada producción audiovisual.
La dinámica de trabajo permite que cada visitante complete la experiencia en menos de cinco minutos, mientras el flujo de turistas se mantiene constante durante toda la jornada. Entre fútbol, turismo y aventuras urbanas, los entrerrianos vivieron días intensos acompañando a Racing en Brasil.