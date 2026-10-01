El precio de la harina subió dos veces en 40 días: “El panadero no puede absorber ese tipo de aumento”

REDACCIÓN ELONCE
El presidente del Centro de Panaderos, Silvio Jacob, confirmó a Elonce que el precio de la harina registró dos aumentos en los últimos 40 días y señaló que el sector ya no puede absorberlos. También mencionó subas mensuales en gas, electricidad y contribuciones.
Panaderos registraron dos aumentos en el precio de la harina durante los últimos 40 días, a los que se suman incrementos mensuales en los servicios y otros costos de la actividad. Silvio Jacob, presidente del Centro de Panaderos, explicó a Elonce que los establecimientos ya no pueden absorber esas variaciones y señaló que el sector busca alternativas para sostener su actividad.
Jacob argumentó que los incrementos de precios registrados en uno de los principales insumos utilizados por el sector fueron significativos. “En los últimos 40 días hubo dos aumentos de harina. Y no de poco porcentaje, sino bastante”, afirmó.
Ante esta situación, sostuvo que las panaderías tienen un margen cada vez menor para afrontar las subas sin trasladarlas a su funcionamiento. “Ya no se puede absorber. El panadero no puede absorber ese tipo de aumento”, indicó en diálogo con Elonce.
También aumentaron los servicios
El dirigente explicó que la harina no era el único componente que había incrementado su valor. A los insumos se sumaban los servicios necesarios para mantener la producción diaria de las panaderías.
“Además del aumento de los insumos, también hay aumentos en servicios. Los aumentos en servicios son mensuales, tanto gas como luz”, señaló Jacob.
Asimismo, mencionó el impacto de otros gastos vinculados con la actividad. “Las contribuciones también que tenemos siempre aumentan”, agregó.
Al describir el escenario que atravesaba el sector, el presidente del Centro de Panaderos sostuvo: “Está bastante planchado. Estamos tratando de subsistir todos, de trabajar”.
Qué alternativas encontraron los panaderos
Frente al incremento de los costos, los comerciantes habían comenzado a modificar parte de su oferta para adaptarla a la capacidad de compra de sus clientes.
“Dejar de vender los productos que son más caros y tratar de vender productos que sean más acordes a los clientes que tenemos”, explicó Jacob sobre una de las alternativas utilizadas por las panaderías.
El dirigente también se refirió al comportamiento de los consumidores y aseguró que la búsqueda de precios se había convertido en una práctica habitual.
“Ya no se habla más de cómo estamos. Estamos todos en la misma y todos tratando de buscar el precio, el mejor producto, al precio que podamos conseguir más barato. Esa es la situación el día de hoy”, expresó a Elonce.
Capacitación para incorporar nuevos productos
En el Centro de Panaderos de Paraná, ubicado sobre calle Uruguay 249, también se desarrolla una capacitación destinada a quienes trabajaban con cremas vegetales. Eduardo Mayo, titular de El Aromito, explicó que la actividad se organizó junto con uno de los proveedores. “Es para darle una opción más al usuario, para que tenga un producto nuevo y poder comercializar otras cosas”, explicó.
La iniciativa estuvo relacionada con la búsqueda de nuevas alternativas comerciales para el sector. “Con la situación como estamos, como comentaba Silvio, hay que buscarle la vuelta. Y esta es un poquito la ayuda que nosotros damos a ese sector”, agregó Mayo.
Mayo aclaró que la actividad no tiene costo para quienes participan. Las inscripciones se habían realizado previamente mediante las páginas de la distribuidora y de los cotillones que colaboraron con la iniciativa.
Sobre el contenido de la actividad, explicó que está enfocada en “cremas vegetales para tortas, para rellenos y todo ese tipo de cosas”.
Finalmente, Jacob señaló que el Centro de Panaderos mantenía sus puertas abiertas para quienes integraban la actividad y quisieran acercarse. “La gente que quiera acercarse, son bienvenidos todos acá al Centro de Panaderos de Paraná”, concluyó ante Elonce.