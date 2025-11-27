Hallaron muerto a un gato onza atropellado en un paraje rural de Misiones

Un gato onza adulto fue hallado muerto en el Paraje Itatí tras el aviso de vecinos de la zona. Las autoridades investigan cómo ocurrió el hecho y si hubo un vehículo involucrado.
Un gato onza adulto (Leopardus pardalis), uno de los felinos silvestres más emblemáticos y vulnerables de Misiones, fue hallado muerto este miércoles en una zona rural del Paraje Itatí, en la localidad de Comandante Andresito. El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando vecinos reportaron la presencia de un ejemplar aparentemente atropellado en cercanías de la Picada 28 de Diciembre.
Ante la denuncia, intervinieron efectivos de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, la División Comando Radioeléctrico de Andresito y guardaparques provinciales, quienes coordinaron un operativo de rastrillaje para localizar al felino.
El ejemplar estaba en avanzado estado de descomposición
Tras recorrer la zona señalada por los vecinos, el equipo encontró al animal entre la vegetación, ya en avanzado estado de descomposición. Personal especializado confirmó que se trataba de un macho adulto de gato onza, especie protegida y clave para el ecosistema de la selva paranaense.
El hallazgo generó preocupación entre las autoridades ambientales, ya que esta especie enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat y la mortalidad por atropellamientos, una problemática frecuente en caminos rurales y rutas que atraviesan zonas de selva.
Investigan cómo ocurrió el atropellamiento
Por disposición de la autoridad competente, el cuerpo del felino fue trasladado y depositado en un sitio adecuado para su descomposición natural. Paralelamente, se inició una investigación para determinar en qué circunstancias ocurrió el presunto atropellamiento y si es posible identificar al vehículo involucrado.
Las autoridades señalaron que, aunque no siempre se logra dar con el responsable, cada caso permite recopilar información necesaria para reducir futuros incidentes y reforzar medidas preventivas en zonas críticas.
Advierten sobre la necesidad de conducir con precaución
Organismos ambientales reiteraron la importancia de circular con extrema precaución en caminos rurales y áreas selváticas donde la fauna silvestre tiene presencia activa. En Misiones, los atropellamientos constituyen una de las principales causas de muerte de especies vulnerables como el gato onza, el tirica y el yaguareté. (El Territorio)