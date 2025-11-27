 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Hallaron muerto a un gato onza atropellado en un paraje rural de Misiones

Un gato onza adulto fue hallado muerto en el Paraje Itatí tras el aviso de vecinos de la zona. Las autoridades investigan cómo ocurrió el hecho y si hubo un vehículo involucrado.

27 de Noviembre de 2025
Gato onza
Gato onza

Un gato onza adulto fue hallado muerto en el Paraje Itatí tras el aviso de vecinos de la zona. Las autoridades investigan cómo ocurrió el hecho y si hubo un vehículo involucrado.

Un gato onza adulto (Leopardus pardalis), uno de los felinos silvestres más emblemáticos y vulnerables de Misiones, fue hallado muerto este miércoles en una zona rural del Paraje Itatí, en la localidad de Comandante Andresito. El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando vecinos reportaron la presencia de un ejemplar aparentemente atropellado en cercanías de la Picada 28 de Diciembre.

 

Ante la denuncia, intervinieron efectivos de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, la División Comando Radioeléctrico de Andresito y guardaparques provinciales, quienes coordinaron un operativo de rastrillaje para localizar al felino.

 

El ejemplar estaba en avanzado estado de descomposición

Tras recorrer la zona señalada por los vecinos, el equipo encontró al animal entre la vegetación, ya en avanzado estado de descomposición. Personal especializado confirmó que se trataba de un macho adulto de gato onza, especie protegida y clave para el ecosistema de la selva paranaense.

 

El hallazgo generó preocupación entre las autoridades ambientales, ya que esta especie enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat y la mortalidad por atropellamientos, una problemática frecuente en caminos rurales y rutas que atraviesan zonas de selva.

 

Investigan cómo ocurrió el atropellamiento

Por disposición de la autoridad competente, el cuerpo del felino fue trasladado y depositado en un sitio adecuado para su descomposición natural. Paralelamente, se inició una investigación para determinar en qué circunstancias ocurrió el presunto atropellamiento y si es posible identificar al vehículo involucrado.

 

Las autoridades señalaron que, aunque no siempre se logra dar con el responsable, cada caso permite recopilar información necesaria para reducir futuros incidentes y reforzar medidas preventivas en zonas críticas.

 

Advierten sobre la necesidad de conducir con precaución

Organismos ambientales reiteraron la importancia de circular con extrema precaución en caminos rurales y áreas selváticas donde la fauna silvestre tiene presencia activa. En Misiones, los atropellamientos constituyen una de las principales causas de muerte de especies vulnerables como el gato onza, el tirica y el yaguareté. (El Territorio)

Temas:

Andresito Gato onza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso