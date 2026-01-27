El histórico guardacostas Mandubí llegará en febrero a un puerto entrerriano

La emblemática embarcación de la Prefectura Naval Argentina, construida en la década del 40, arribará en febrero al puerto de Concepción del Uruguay y podrá ser visitada de manera gratuita por el público.
El guardacostas Mandubí, una de las embarcaciones históricas de la Prefectura Naval Argentina, arribará en febrero al puerto de Concepción del Uruguay, donde podrá ser visitado de forma libre y gratuita por vecinos y turistas. El buque forma parte de una travesía de instrucción que recorre distintos puertos del país y combina formación profesional con actividades abiertas a la comunidad.
El Mandubí fue construido en 1939 y botado en 1941. A lo largo de su extensa trayectoria cumplió funciones tanto en la Armada Argentina como en la Prefectura Naval Argentina, consolidándose como una pieza clave de la historia naval del país.
Al respecto, el subprefecto David Alejandro Russo, capitán del guardacostas, explicó a Aire de Santa Fe que desde 1988 la embarcación cumple un rol central como buque escuela. “Se utiliza para la formación de los alumnos de la Escuela de Oficiales y de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina”, detalló.
La llegada del Mandubí a los distintos puertos se enmarca en un viaje de instrucción que permite a los cadetes realizar prácticas de navegación prolongadas. “La idea es abrir el buque al público para que los mismos alumnos reciban a las personas, les den un recorrido, les muestren cómo es la embarcación y también cómo es la vida de nuestros cadetes”, señaló Russo.
Además de poner en valor el patrimonio histórico, la propuesta busca acercar la labor de la Prefectura Naval a la comunidad. “Si alguien está interesado en pertenecer a la Prefectura el día de mañana, puede acercarse y tener un intercambio directo con quienes ya están en nuestros institutos de formación”, remarcó el capitán del Mandubí.
En cuanto al proceso de formación, Russo explicó que los institutos de la fuerza tienen asiento en la ciudad bonaerense de Zárate, donde los cadetes realizan navegaciones diarias por el río Paraná de las Palmas. “Es la oportunidad de poner en práctica todo lo que ven en las aulas y en los libros. Vamos tocando distintos puertos para que los alumnos puedan hacer navegaciones más largas y aprender en un contexto real”, afirmó.
En esta travesía, el Mandubí ya pasó por San Pedro, Rosario y Santa Fe, y continuará por Villa Constitución y luego navegará por el río Uruguay hasta arribar a Concepción del Uruguay, donde estará 4, 5 y 6 de febrero.
El histórico guardacostas cuenta con 33 metros de eslora, seis metros de manga, dos motores con una potencia total de 500 HP y capacidad para 25 personas a bordo, entre tripulación y alumnos. Su llegada representa una oportunidad única para conocer de cerca una embarcación emblemática de la historia naval argentina.