Con destrezas y tradición, este miércoles comienza la 34° Fiesta del Caballo en Urdinarrain

REDACCIÓN ELONCE
Las actividades serán en el predio municipal y contará con desfiles de tropillas de todo el país, artistas como Mario Pereyra y Los Majestuosos del Chamamé.
Del 28 al 31 de enero se vivirá la edición 34 de la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain, en el predio municipal de esa localidad. Las cuatro lunas contarán con destrezas criollas, música, gastronomía y actividades tradicionales.
Luego del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, llega una nueva oportunidad para disfrutar de las tradiciones gauchescas y artistas del chamamé y folklore litoraleño.
Durante la presentación de la celebración entrerriana, llevada a cabo el pasado 23 de enero en la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, el titular de ese área, Jorge Satto, había afirmado que la Fiesta del Caballo "rescata y mantiene vivas tradiciones, cuestiones culturales y gastronómicas”.
Además, el funcionario había destacado: “Lo más particular que tiene esta fiesta es que está organizada por la Asociación de Cooperadoras Escolares y todo lo que se recauda va al mejoramiento de las estructuras escolares de la ciudad. Eso la hace doblemente valiosa”.
La grilla de la Fiesta del Caballo
Miércoles 28 de enero – entrada gratuita
Carreras de rienda mayores
Carreras de rienda menores
Estilo Vargas
La Sin Nombre
Jueves 29 de enero
Grupo Trinidad
Los Ara Vera
Heredando Raíces
Jineteada categoría Bastos
Jineteada categoría Crines
Broche de Oro categoría cuero tendido
Viernes 30 de enero
Mario Pereyra
El Patrón del Chamamé
Litoral Chamamecero
Inauguración Oficial
Jineteada categoría Bastos
Jineteada categoría Crines
Broche de Oro categoría Gurupa
Sábado 31 de enero
Los Majestuosos Del Chamamé
Corcho Gonzalez y su conjunto
Giane Iglesias
Grupo Electrógeno
Tradicional Desfile
Sorteo de Potrillo Cuatro de Milta
Jineteada categoría Bastos
Jineteada categoría Crines
Final del campeonato en categoría Bastos y Crines
Tropillas Fiesta Del Caballo 2026
La Flor Del Pago de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)
La Revoltosa De Cacho Althabe (Coronel Pringles, Buenos Aires)
El Cencerro de Franco Piccione (Arrufo, Santa Fé)
La Surera de Jorge SAP (Ibicuy, Entre Ríos)
Los Diablos Negros de Laureano Papes (Urdinarrain, Entre Ríos)
La Argentina de Sergio Retondo (Roque Perez, Buenos Aires)
La Embrujada de Marcelo Martinengo (La Laguna, Córdoba)
Los Taitas de fermin Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)
La Mochilera de Horario Velazquez (Gualeguay, Entre Rios)
Los Bonitos de Nestor Sosa (La Plata, Buenos Aires)
El Entrevero de Angel Ecclesia (Costa Grande, Entre Rios)
La Sin Querencia de Ismael Palem (Casilda, Santa Fé)