Sociedad Jineteadas, música y gastronomía

Con destrezas y tradición, este miércoles comienza la 34° Fiesta del Caballo en Urdinarrain

Las actividades serán en el predio municipal y contará con desfiles de tropillas de todo el país, artistas como Mario Pereyra y Los Majestuosos del Chamamé.

26 de Enero de 2026
Fiesta Provincial del Caballo
Fiesta Provincial del Caballo Foto: Municipalidad de Urdinarrain

REDACCIÓN ELONCE

Del 28 al 31 de enero se vivirá la edición 34 de la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain, en el predio municipal de esa localidad. Las cuatro lunas contarán con destrezas criollas, música, gastronomía y actividades tradicionales.

 

Luego del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, llega una nueva oportunidad para disfrutar de las tradiciones gauchescas y artistas del chamamé y folklore litoraleño.

 

Foto: Municipalidad de Urdinarrain
Durante la presentación de la celebración entrerriana, llevada a cabo el pasado 23 de enero en la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, el titular de ese área, Jorge Satto, había afirmado que la Fiesta del Caballo "rescata y mantiene vivas tradiciones, cuestiones culturales y gastronómicas”.

 

Además, el funcionario había destacado: “Lo más particular que tiene esta fiesta es que está organizada por la Asociación de Cooperadoras Escolares y todo lo que se recauda va al mejoramiento de las estructuras escolares de la ciudad. Eso la hace doblemente valiosa”.

 

La grilla de la Fiesta del Caballo

 

Miércoles 28 de enero – entrada gratuita

Carreras de rienda mayores

Carreras de rienda menores

Estilo Vargas

La Sin Nombre

 

Jueves 29 de enero

Grupo Trinidad

Los Ara Vera

Heredando Raíces

Jineteada categoría Bastos

Jineteada categoría Crines

Broche de Oro categoría cuero tendido

Viernes 30 de enero

Mario Pereyra

El Patrón del Chamamé

Litoral Chamamecero

Inauguración Oficial

Jineteada categoría Bastos

Jineteada categoría Crines

Broche de Oro categoría Gurupa

Foto: Municipalidad de Urdinarrain
Sábado 31 de enero

Los Majestuosos Del Chamamé

Corcho Gonzalez y su conjunto

Giane Iglesias

Grupo Electrógeno

 

Tradicional Desfile

Sorteo de Potrillo Cuatro de Milta

Jineteada categoría Bastos

Jineteada categoría Crines

Final del campeonato en categoría Bastos y Crines

 

Tropillas Fiesta Del Caballo 2026

 

La Flor Del Pago de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)

 

La Revoltosa De Cacho Althabe (Coronel Pringles, Buenos Aires)

 

El Cencerro de Franco Piccione (Arrufo, Santa Fé)

La edici&oacute;n 2025 de la Fiesta del Caballo
La Surera de Jorge SAP (Ibicuy, Entre Ríos)

 

Los Diablos Negros de Laureano Papes (Urdinarrain, Entre Ríos)

 

La Argentina de Sergio Retondo (Roque Perez, Buenos Aires)

 

La Embrujada de Marcelo Martinengo (La Laguna, Córdoba)

 

Los Taitas de fermin Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)

 

La Mochilera de Horario Velazquez (Gualeguay, Entre Rios)

 

Los Bonitos de Nestor Sosa (La Plata, Buenos Aires)

 

El Entrevero de Angel Ecclesia (Costa Grande, Entre Rios)

 

La Sin Querencia de Ismael Palem (Casilda, Santa Fé)

Presentaron la 34ª edición de la Fiesta Provincial del Caballo de Urdinarrain

Temas:

Urdinarrain Fiesta Provincial del Caballo
