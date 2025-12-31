Gualeguaychú se prepara para 11 noches a puro brillo en el Carnaval del País

Gualeguaychú ultima los preparativos para el inicio del Carnaval del País 2026, que comenzará este sábado 3 de enero en el Corsódromo José Luis Gestro. La nueva edición se desarrollará a lo largo de once noches, entre enero y febrero, con un despliegue artístico y organizativo que marcó uno de los mayores desafíos de los últimos años para la fiesta nacional.

Gualeguaychú se prepara para 11 noches a puro brillo en el Carnaval del País

El calendario de desfiles incluyó funciones los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y dos jornadas especiales durante el fin de semana largo de Carnaval, el domingo 15 y lunes 16 de febrero.

Elonce transmitirá en vivo la primera noche del Carnaval del País 2026, llevando el brillo, el color y la energía del espectáculo a miles de hogares. La cobertura permitirá seguir en directo el desfile inaugural desde el Corsódromo José Luis Gestro, con el paso de las comparsas y el inicio de una nueva edición de la fiesta nacional más convocante del verano.

Expectativa y preparación

En diálogo con Elonce, el encargado de prensa del Carnaval del País, Diego Hiltz Quiroz, explicó que la ciudad vive días intensos de trabajo previo al debut. “Nos estamos preparando para vivir la nueva edición del Carnaval del País, siendo Fiesta Nacional y tras haber recibido este reconocimiento”, relató.

En ese sentido, señaló que “serán 11 noches, al igual que en 2025, todos los sábados de enero y febrero, y el fin de semana largo de Carnaval tendrá un extra a puro festejo”. Además, destacó el entusiasmo local: “Venimos muy bien encaminados para esta temporada; siempre hay mayor participación de gualeguaychuenses porque todos quieren ver lo que están haciendo las comparsas y empieza la dinámica de la competencia, que tiene reglamentos muy estrictos”.

Las comparsas en competencia

En la edición 2026 compitieron cuatro comparsas: Papelitos, última campeona; Marí Marí; Ara Yeví; y O’ Bahía, que vuelve al ruedo tras un período de ausencia. Cada una presentó una propuesta temática propia, con un fuerte trabajo en vestuario, carrozas, música y coreografías.

Hiltz Quiroz remarcó que el reglamento es clave en el desarrollo del espectáculo. “En cada comparsa se tiene que contar una historia y el argumento se debe respetar. Todo lo que no se cumple es sancionado”, explicó. También recordó que “las temáticas no se pueden repetir de año a año; solo después de la pandemia, por mutuo acuerdo, se permitió un reciclado de temáticas”.

Gualeguaychú se prepara para 11 noches a puro brillo en el Carnaval del País

Entradas y valores

En cuanto a los precios, el encargado de prensa indicó que la organización —de carácter privado— se encontraba en tratativas para alcanzar un valor accesible para toda la provincia. Mientras tanto, se mantuvo un beneficio especial para los residentes del departamento Gualeguaychú.

“El precio general es de 30.000 pesos, pero para las personas del departamento hay un 50 por ciento de descuento, es decir, 15.000 pesos”, detalló. Además, aclaró que “los sectores VIP y Pullman tienen otros valores y muchos ya están casi completos”.

La entradas se pueden adquirir a través del sitio web: https://www.allaccess.com.ar/event/carnaval-del-pais o en la boletería.

Gualeguaychú se prepara para 11 noches a puro brillo en el Carnaval del País

Trabajo durante todo el año

Finalmente, Hiltz Quiroz subrayó el esfuerzo sostenido de las comparsas a lo largo del año. “No se toman respiro; cuando termina cada edición hay un parate de 15 o 20 días como máximo para descansar un poco y luego comienza el reordenamiento para la edición posterior”, concluyó.