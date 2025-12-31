Río, sol y tranquilidad: jornada agobiante y disfrute pleno en playa Isla del Puerto

Con cielo despejado y altas temperaturas, la Isla del Puerto, de Concepción del Uruguay, es uno de los espacios más elegidos para disfrutar del verano. Elonce recorrió el balneario, dialogó con visitantes y reflejó el clima de tranquilidad, descanso y contacto con la naturaleza.
Una jornada típica de verano se vive este miércoles en la Isla del Puerto, de Concepción del Uruguay, donde la temperatura máxima para hoy es de 39 grados y el cielo se presenta completamente despejado desde las primeras horas de la mañana. El calor intenso llevó a que vecinos y turistas eligieran la playa como punto de encuentro para refrescarse y pasar el día junto al río.
La playa, habilitada desde el 8 de diciembre, da cuenta de un constante movimiento de personas que llegaron para caminar por la costanera, desayunar frente al río o simplemente buscar alivio ante las altas temperaturas. El entorno natural, con amplios espacios verdes y la vista abierta al agua, ofrece un escenario ideal para el descanso.
La Isla del Puerto forma parte del circuito de balnearios habilitados, junto a Paso Vera, Banco Pelay y el Balneario Itapé, de La Histórica que cada verano reciben a miles de visitantes. En esta ocasión, la postal fue la de familias, parejas y jóvenes disfrutando del paisaje y del clima veraniego.
En diálogo con Elonce, una joven que se encontraba en la playa relató: “Soy de acá, pero vivo en Buenos Aires. Estoy estudiando Medicina en la UBA. La verdad que venir acá me sirve para relajar y desconectar un poco, me encanta”.
Una pareja que paseaba con su bebé destacó el atractivo natural del lugar y expresó: “Las playas de acá son las mejores. Tenemos una de las costas más largas de Sudamérica y eso se disfruta mucho”.
También hubo quienes regresaron a la ciudad para aprovechar las fiestas. Una mujer comentó: “Soy de Concepción del Uruguay, pero vivo en Buenos Aires. Vine a aprovechar estos días. Hay mucha tranquilidad y el lugar está hermoso, sobre todo a esta hora”.
Desde el área de seguridad, un guardavidas confirmó que las condiciones eran favorables para el baño. “Hoy la bandera es celeste, el clima está bueno y el río también. La bandera celeste indica que las aguas están aptas para bañarse”, explicó.
Además, remarcó la presencia de visitantes en los últimos días y sostuvo que “a partir de unos días antes de Navidad empezó a llegar más gente. Las playas que tenemos son de las mejores de la provincia y hay que saber disfrutarlas”.