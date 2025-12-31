El mundo comenzó a recibir el 2026 con celebraciones desde el Pacífico Sur

Las celebraciones de Año Nuevo comenzaron en el Pacífico Sur con la llegada del 2026 a Kiribati y avanzaron hacia el oeste durante 26 horas. Festejos multitudinarios y homenajes marcaron el inicio del nuevo año en distintas regiones.
Las celebraciones de Año Nuevo comenzaron a recorrer el planeta este miércoles con la llegada del 2026 al remoto atolón de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, que se convirtió en el primer territorio del mundo en cruzar a la medianoche a las 10:00 GMT. Desde ese punto del Pacífico Sur, los festejos avanzaron progresivamente hacia el oeste, acompañando el recorrido de las distintas zonas horarias.
El inicio del nuevo año encontró a miles de millones de personas despidiendo un 2025 atravesado por conflictos geopolíticos, crisis climáticas y tensiones económicas. A lo largo del planeta, los festejos combinaron espectáculos masivos, celebraciones tradicionales y actos de homenaje en memoria de víctimas de distintos hechos trágicos ocurridos durante el año.
En Nueva Zelanda, Auckland celebró la llegada del 2026 a las 11:00 GMT con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo sobre la Sky Tower. Miles de personas se congregaron en el paseo marítimo y en distintos puntos de la ciudad para presenciar el tradicional show pirotécnico, convirtiendo al país en uno de los primeros en recibir el nuevo año.
Dos horas más tarde, Sydney se preparó para recibir el 2026 con su habitual despliegue de fuegos artificiales sobre el puerto, considerado uno de los espectáculos más convocantes del mundo. Sin embargo, la celebración tuvo un tono diferente debido al reciente tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach. En ese marco, se realizó un minuto de silencio y el puente del puerto se iluminó de blanco como símbolo de paz. El primer ministro Anthony Albanese señaló que “la alegría que usualmente sentimos al inicio de un nuevo año está atenuada por la tristeza del viejo”.
Las celebraciones continuarán su recorrido hacia Asia y Europa. En Hong Kong, las autoridades cancelaron el tradicional espectáculo de fuegos artificiales en Victoria Harbour en homenaje a las 161 víctimas de un incendio ocurrido en noviembre. En otros puntos del continente asiático, como Japón, Corea del Sur y China, millones de personas participaron de los festejos de medianoche.
En América del Sur, Brasil se prepara para recibir el 2026 con más de dos millones de personas esperadas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en lo que las autoridades definieron como "la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo". Argentina y otros países de la región celebrarán la llegada del nuevo año a las 03:00 GMT.
El recorrido global de las celebraciones se extiende durante 26 horas, culminando en la costa este de Estados Unidos en la madrugada del jueves. De esta manera, el planeta dio la bienvenida al 2026 con una combinación de festejos multitudinarios, tradiciones locales y homenajes, marcando el inicio de un nuevo ciclo calendario.