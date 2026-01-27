Detuvieron en Venezuela a la responsable del algoritmo de Generación Zoe

Rosa María González Rincón, señalada como la responsable del algoritmo financiero que permitió las estafas de Generación Zoe, fue detenida en las últimas horas en Venezuela, luego de permanecer varios años prófuga de la Justicia argentina. La mujer es considerada una pieza clave dentro de la organización encabezada por Leonardo Cositorto, quien ya fue condenado en dos provincias del país.

La captura se produjo en la ciudad de San Cristóbal y estuvo a cargo de la Policía Internacional, en el marco de un operativo de cooperación internacional. Según informaron fuentes oficiales, González Rincón ocupaba el rol de administradora del sistema financiero interno de la banda y era conocida dentro de la estructura como “Directora Zoebroker”.

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe (foto archivo)

De acuerdo al parte difundido por las autoridades venezolanas, la detención fue el resultado de intensas tareas de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y seguimiento de movimientos vinculados al ciberdelito. Estas acciones permitieron establecer el vínculo directo de la acusada con la cúpula directiva de una organización criminal de alcance transnacional dedicada a estafas millonarias bajo la modalidad de sistema piramidal, publicó Noticias Argentinas.

El rol dentro de la organización

Las investigaciones sostienen que González Rincón fue la encargada de desarrollar el algoritmo que daba sustento a la maniobra fraudulenta, aportando una apariencia de legitimidad financiera a las operaciones de Generación Zoe. La estructura estaba diseñada para captar fondos mediante un esquema jerárquico, en el que cada integrante cumplía un rol estratégico para facilitar la recaudación masiva de dinero en distintas jurisdicciones.

Según detallaron los investigadores, la organización apuntó inicialmente a penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba, aunque luego expandió sus operaciones a otras regiones del país y del exterior. La captación de inversores se realizaba a través de la venta de supuestas membresías, bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading.

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe (foto archivo)

A los inversores se les prometían altas rentabilidades mediante el uso de productos denominados “bots”, que supuestamente operaban de manera automática en mercados financieros, con rendimientos muy superiores a los del sistema financiero tradicional.

Alcance del fraude

Las estimaciones oficiales indican que la maniobra habría afectado a más de 15.000 personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México. El monto total del fraude es calculado entre 100 y 300 millones de dólares, lo que convirtió a Generación Zoe en una de las estafas piramidales más grandes de los últimos años en la región.

Con la detención de González Rincón, la Justicia argentina suma una pieza clave para profundizar la investigación sobre el entramado financiero y tecnológico que sostuvo el esquema fraudulento. La acusada quedó a disposición de las autoridades judiciales, a la espera de los pasos procesales vinculados a su eventual extradición.