Gendarmería Nacional abrió las inscripciones para la formación de cadetes y aspirantes

Mediante estas instancias formativas, los futuros oficiales incorporarán saberes y competencias teórico-prácticas necesarias para desempeñar sus funciones en todo el territorio nacional. A través del sitio web, se podrá realizar la inscripción.
Gendarmería Nacional, a través de la Escuela de Gendarmería Nacional ‘General Martín Miguel de Güemes’, informó la apertura de inscripciones para quienes deseen incorporarse a la fuerza y formarse como cadetes u aspirantes a gendarmes.
A través de la página web de la Nación, se podrán inscribir.
Los interesados podrán optar por las siguientes carreras universitarias:
-Licenciatura en Seguridad Pública
-Licenciatura en Criminalística
-Licenciatura en Administración Pública
-Licenciatura en Gestión y Seguridad de las Tecnologías de la Información
Quienes completen la carrera en tiempo y forma egresarán con el grado de subalférez y el título intermedio de Técnico Universitario. Posteriormente, en el cuarto y último año, concluirán la Licenciatura en el destino que les sea asignado.
Carrera de Gendarme
En primera instancia, los aspirantes realizarán el Curso Básico de Formación de Gendarmes, con una duración de un año, en uno de los institutos de formación.
Desde la institución detallaron que “la capacitación permitirá incorporar conocimientos técnico-profesionales y herramientas básicas para el desempeño profesional, y posteriormente realizar la carrera de oficial o suboficial de acuerdo a las expectativas personales”.
Cada persona que egrese de la carrera estará capacitada para desempeñar tareas específicas vinculadas a la seguridad interior, la defensa nacional y el apoyo a la política exterior de la Nación, con el fin de garantizar el funcionamiento del Estado democrático y sus principios jurídicos fundamentales.
Información y consultas
Para mayor información, los interesados pueden acercarse a las oficinas de la dirección de Recursos Humanos o División Incorporaciones, ubicadas en avenida Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la unidad de Gendarmería más cercana a su domicilio.
También se encuentran disponibles los siguientes contactos:
-Teléfono: (011) 4310-2872
-Correo electrónico: incorporaciones@gendarmeria.gob.ar
-Sitio web: www.argentina.gob.ar/gendarmeria/incorporaciones
En el caso de San Luis, los interesados pueden presentarse personalmente en la Base Operativa Sección Seguridad Vial ‘La Punta’, ubicada en la ciudad de La Punta (ex edificio Set de Cine), de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.
Institutos de formación
-Escuela de Suboficiales ‘Cabo Raúl Remberto Cuello’ (Jesús María – Córdoba)
-Instituto de Capacitación Especializada ‘Cabo Juan Adolfo Romero’ (Mercedes – Buenos Aires)
-Instituto de Formación de Gendarmes ‘Gendarme Félix Manifior’ (Barreal – San Juan)
-Instituto de Formación de Gendarmes ‘Gendarme Miguel Ángel Tripepi’ (Capitán Cáceres – Tucumán)
Requisitos de ingreso
-Ser argentino/a nativo/a o por opción.
-Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación.
-Poseer título de Educación Secundaria, legalizado por el ministerio de Educación de la provincia correspondiente, o constancia de título en trámite.
-Los títulos emitidos a partir del 1 de noviembre de 2023 se encuentran en formato digital e incluyen un código QR que permite verificar su autenticidad en tiempo real.
-Quienes se encuentren cursando el último año del nivel Secundario deberán presentar constancia de alumno regular (sin materias pendientes) y, posteriormente, constancia de título en trámite al momento de la tercera etapa.
-Certificado de antecedentes penales (emitido por el Registro Nacional de Reincidencia).
-Certificado de antecedentes policiales provincial.
Aprobar los exámenes de admisión: médico (incluye test de embarazo y test de detección de drogas de abuso, entre otros), físico, psicológico, intelectual, vocacional y psicopedagógico.
Etapas del proceso de incorporación
Etapa 1 – Inscripción online
Se realizará un reconocimiento médico preliminar en Unidades de Gendarmería Nacional Argentina. La obtención del apto médico preliminar no implica el ingreso definitivo a la fuerza, ya que estará sujeto a los controles médicos de la segunda etapa y al examen médico definitivo de la tercera etapa.
En esta instancia, los postulantes deberán presentar la documentación personal exigida, cursar la primera etapa del curso de ingreso y rendir el examen correspondiente, ambos en modalidad virtual.
De acuerdo con los resultados y el orden de mérito, serán convocados a visitas domiciliarias, cuyo objetivo es asesorar correctamente al interesado sobre sus aspiraciones en relación con el régimen institucional.
Etapa 2
Se desarrollará en los institutos de formación:
-Aspirantes a cadetes: Escuela de Gendarmería Nacional ‘General Martín Miguel de Güemes’ (Ciudad Evita – Buenos Aires).
-Aspirantes a gendarmes: Escuela de Suboficiales ‘Cabo Raúl Remberto Cuello’ (Jesús María – Córdoba) e Instituto de Capacitación Especializada ‘Cabo Juan Adolfo Romero’ (Mercedes – Buenos Aires).
Durante esta etapa se realizarán los exámenes médicos conforme a las normativas vigentes, evaluaciones psicológicas (perfil de competencias cardinales y salud mental), evaluaciones psicopedagógicas, pruebas de exigencia física y entrevistas institucionales.
Asimismo, se cursará la segunda etapa del curso de ingreso y el examen final integrador en modalidad presencial, además del control de la documentación y la validación de los estudios médicos presentados.
Etapa 3
Corresponde al período de adaptación y ambientación en los institutos. La Dirección de Recursos Humanos convocará a los postulantes con mejores calificaciones, conforme al orden de mérito y a las vacantes disponibles. Los seleccionados serán notificados por correo electrónico para su presentación e inicio del período de adaptación.
Quienes finalicen y aprueben esta etapa serán propuestos para el alta efectiva en la fuerza como Cadetes de primer año de la Escuela de Gendarmería Nacional o Aspirantes a Gendarmes.