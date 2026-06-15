Fundación Las Huellas recuperó crías de yacaré capturadas en su hábitat natural

La Fundación Las Huellas rescató dos crías de yacaré overo que habían sido extraídas de su hábitat natural con la intención de ser domesticadas. El procedimiento se concretó tras la denuncia de una vecina que logró ubicar a los ejemplares y alertó a las autoridades. Sin embargo, una de las crías no sobrevivió debido al delicado estado en el que llegó al centro de rescate.

Bruno García, guardafauna y presidente de la fundación, relató que los animales ingresaron recientemente a la institución luego de que una persona de Aldea Protestante advirtiera la situación. Según explicó, un vecino había retirado a los yacarés del río y los mantenía fuera de su entorno natural.

“Recibí un llamado de una persona de Aldea Protestante, que los había recuperado porque un vecino intervino en la naturaleza y los sacó del río. Los quisieron domesticar y llevar a su casa. No hacía mucho que los tenían, pero gracias a la intervención de esta vecina logramos recuperarlos”, contó García.

Un rescate con una pérdida lamentable

El titular de la Fundación Las Huellas explicó que una de las crías falleció pocas horas después de haber sido rescatada. Según indicó, el ejemplar ya presentaba un estado crítico cuando fue recibido.

Foto: Elonce.

“Lamentablemente una de las crías no pasó la noche. Ya cuando la recibí estaba muy mal y hoy no aguantó. Evidentemente vino golpeada o sufrió consecuencias por la forma en que la capturaron”, manifestó.

García señaló que los pequeños reptiles tienen aproximadamente dos meses y medio de vida, una estimación realizada a partir de las características de la especie y de su ciclo reproductivo. El yacaré overo, explicó, atraviesa un período de incubación cercano a los tres meses y los nacimientos suelen concentrarse entre fines del verano y comienzos del otoño.

La importancia de no intervenir en la naturaleza

Durante la entrevista, el especialista remarcó que la supervivencia de las crías de yacaré en estado silvestre ya es compleja por las condiciones naturales, por lo que la intervención humana puede resultar determinante.

Foto: Elonce.

“Cuando inicia la incubación, menos del diez por ciento de los ejemplares logra perdurar. Muchos huevos se pierden y después hay numerosos depredadores naturales que se alimentan de las crías. Es parte del ciclo de la naturaleza”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la extracción de animales silvestres reduce aún más las posibilidades de supervivencia. “Es una lástima que el porcentaje tan pequeño que logra salvarse termine afectado por la intervención del hombre”, afirmó.

El ejemplar sobreviviente permanecerá bajo cuidado especializado durante varios meses antes de poder regresar a su ambiente natural. “Hoy, para poder reintroducirlo, tenemos que aguantarlo aproximadamente seis, siete u ocho meses, hasta que alcance unos 45 o 50 centímetros. Si lo liberamos ahora, sería automáticamente depredado”, indicó.

Foto: Elonce.

El trabajo invisible detrás de cada rescate

García destacó que detrás de cada rescate existe un proceso complejo que muchas veces no es visible para la sociedad. Desde las denuncias y las autorizaciones correspondientes hasta la recuperación y rehabilitación de los animales, cada intervención demanda tiempo y recursos.

“No es secuestrarlo y liberarlo. Hay especies a las que hay que enseñarles a cazar o a volar nuevamente. Todo lleva tiempo, dedicación y costos”, señaló.

Además, informó que durante el último año pasaron por sus manos alrededor de 345 ejemplares de distintas especies silvestres y destacó que recientemente la organización obtuvo la personería jurídica como Fundación Las Huellas.

Foto: Elonce.

Finalmente, el guardafauna recordó que los animales silvestres no deben ser considerados mascotas y pidió a la comunidad que, ante la presencia de fauna fuera de su entorno o herida, se comuniquen con el 911, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales o Recursos Naturales.

“Siempre decimos lo mismo: la fauna silvestre no son mascotas. Es responsabilidad de todos cuidarla y respetarla. Si encontramos un animal que necesita ayuda, hay que llamar a las autoridades y evitar intervenir por cuenta propia”, concluyó.