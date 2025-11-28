Funcionaria habría pedido por chat la ubicación de los controles de alcoholemia para evitarlos

Un chat filtrado en redes sociales expuso una presunta conversación en la que una funcionaria de la cartera de Seguridad Ciudadana de la localidad mendocina de Tupungato, consultaba la ubicación de los controles de alcoholemia para esquivarlos.

En las imágenes difundidas se observa a una persona agendada como “Yemy”, quien pregunta por el lugar donde se van a “instalar puestos”. La respuesta que recibe confirma que se trataba de controles de alcoholemia y que serían colocados a partir de las 5.30.

Los supuestos chat de la funcionaria - Foto: Los Andes

Según lo que se desprende de la conversación, el diálogo habría ocurrido durante la madrugada, previo al inicio de los operativos. En un tono que fue interpretado como una broma, la persona identificada como “Yemy” afirmó que “acaba de salir de un cumpleaños” y agregó: “Te aviso dónde vamos así no instalás ahí”.

Las capturas generaron fuerte repercusión por la conducta atribuida a la funcionaria, ya que los mensajes sugerirían la intención de evitar los controles dispuestos por el municipio.

La respuesta del municipio

Desde la comuna de Tupungato confirmaron que tomaron conocimiento del caso y que se iniciará el proceso administrativo correspondiente, el cual comenzará con un sumario a la funcionaria involucrada. Remarcaron además que esperan la formalización del expediente que fijará los términos para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

También señalaron que la conversación habría ocurrido tiempo atrás y que, una vez finalizada la instancia administrativa, se determinarán las medidas que correspondan.