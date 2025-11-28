 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Mendoza

Funcionaria habría pedido por chat la ubicación de los controles de alcoholemia para evitarlos

Una funcionaria de Mendoza habría solicitado por chat la ubicación de controles de alcoholemia para evitarlos. Desde el municipio iniciaron un proceso administrativo.

28 de Noviembre de 2025
Funcionaria de Mendoza pidió información para evadir los controles
Funcionaria de Mendoza pidió información para evadir los controles

Una funcionaria de Mendoza habría solicitado por chat la ubicación de controles de alcoholemia para evitarlos. Desde el municipio iniciaron un proceso administrativo.

Un chat filtrado en redes sociales expuso una presunta conversación en la que una funcionaria de la cartera de Seguridad Ciudadana de la localidad mendocina de Tupungato, consultaba la ubicación de los controles de alcoholemia para esquivarlos.

 

En las imágenes difundidas se observa a una persona agendada como “Yemy”, quien pregunta por el lugar donde se van a “instalar puestos”. La respuesta que recibe confirma que se trataba de controles de alcoholemia y que serían colocados a partir de las 5.30.

Los supuestos chat de la funcionaria - Foto: Los Andes
Los supuestos chat de la funcionaria - Foto: Los Andes

Según lo que se desprende de la conversación, el diálogo habría ocurrido durante la madrugada, previo al inicio de los operativos. En un tono que fue interpretado como una broma, la persona identificada como “Yemy” afirmó que “acaba de salir de un cumpleaños” y agregó: “Te aviso dónde vamos así no instalás ahí”.

Las capturas generaron fuerte repercusión por la conducta atribuida a la funcionaria, ya que los mensajes sugerirían la intención de evitar los controles dispuestos por el municipio.

La respuesta del municipio

Desde la comuna de Tupungato confirmaron que tomaron conocimiento del caso y que se iniciará el proceso administrativo correspondiente, el cual comenzará con un sumario a la funcionaria involucrada. Remarcaron además que esperan la formalización del expediente que fijará los términos para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

 

También señalaron que la conversación habría ocurrido tiempo atrás y que, una vez finalizada la instancia administrativa, se determinarán las medidas que correspondan.

Temas:

Operativos alcoholemia controles funcionaria mendoza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso