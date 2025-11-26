 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Buenos Aires

Fuerte choque entre un colectivo y una camioneta dejó 16 heridos: video

Una Sprinter terminó volcada sobre la vereda tras impactar con un colectivo de la línea 2 en Capital Federal. El SAME trasladó a 16 personas a hospitales porteños por politraumatismos.

26 de Noviembre de 2025
Fuerte choque entre un colectivo y una camioneta dejó 16 heridos.
Fuerte choque entre un colectivo y una camioneta dejó 16 heridos.

Una Sprinter terminó volcada sobre la vereda tras impactar con un colectivo de la línea 2 en Capital Federal. El SAME trasladó a 16 personas a hospitales porteños por politraumatismos.

Al menos 16 personas debieron ser atendidas y trasladadas a distintos centros de salud de Capital Federal, Buenos Aires, luego de que una camioneta volcara tras una fuerte colisión con un colectivo de la línea 2 en el barrio porteño de Almagro. El siniestro ocurrió en plena hora pico y generó un intenso despliegue de Bomberos y personal médico.

 

El impacto tuvo lugar en la calle Colombres, entre Quito y la avenida Belgrano, y estuvo protagonizado por una Mercedes Benz Sprinter que, tras chocar con el colectivo que estaba en servicio, terminó volcada sobre su lado izquierdo y encima de la vereda, según informaron fuentes policiales a La Nación.

Bomberos de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar y auxiliaron a los involucrados. El SAME derivó a los hospitales Durand y Ramos Mejía por politraumatismos a 16 personas, 14 adultos y dos menores de edad. La mayoría de las víctimas fueron mujeres.

 

Daños en el colectivo y trabajos de emergencia

Por la violencia del impacto, parte del frente del ómnibus también quedó visiblemente afectado. Como medida de precaución durante las tareas de los emergencistas, se decidió cortar el suministro eléctrico de ambos vehículos, evitando así cualquier riesgo adicional.

 

El tránsito en la zona se vio momentáneamente interrumpido hasta que finalizaron los trabajos de asistencia, limpieza y remoción de los rodados siniestrados.

Este accidente no fue el único ocurrido en las primeras horas de este miércoles en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Pasada la medianoche, en Baldomero Fernández Moreno entre Rivera Indarte y Robertson, en el barrio de Flores, chocaron un auto y una moto. Debido al incidente, el SAME trasladó al motociclista de 40 años al Hospital Piñero.

Temas:

Accidente camioneta Choque heridos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso