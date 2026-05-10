Frío y estabilidad: así seguirá el tiempo en Argentina tras el fin de semana

El frío y la estabilidad comenzaron a dominar gran parte de Argentina luego de una de las semanas meteorológicamente más intensas de los últimos meses. Tras el temporal histórico que combinó tormentas severas, nevadas, viento Zonda y una profunda ciclogénesis, el país ingresó ahora en un escenario completamente distinto, caracterizado por bajas temperaturas persistentes, escasas precipitaciones y nuevos ingresos de aire polar.

Con el sistema de baja presión ya desplazado hacia el Atlántico, un centro de altas presiones empezó a consolidarse sobre buena parte del territorio nacional. Este cambio atmosférico estabilizó las condiciones del tiempo y favoreció el ingreso de una masa de aire frío que comenzó a sentirse especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Las proyecciones meteorológicas anticipan una semana dominada por jornadas frías y secas en gran parte del país. Los especialistas advierten que persistirán anomalías negativas tanto de temperatura como de precipitaciones, lo que significa que el ambiente continuará más frío y con menos lluvias de lo habitual para esta época del año.

Un nuevo frente frío avanzará desde la Patagonia

Entre el lunes y el miércoles, un frente frío volverá a desplazarse desde la Patagonia hacia el centro del país. Aunque no se esperan fenómenos extremos asociados a este sistema, su avance impedirá una recuperación significativa de las temperaturas.

El aire frío seguirá predominando especialmente sobre el sur argentino, donde las temperaturas mínimas continuarán registrando valores bajos y con posibilidad de heladas en varias localidades patagónicas. Las precipitaciones, en tanto, serán escasas y se concentrarán principalmente sobre sectores cordilleranos y algunas áreas del extremo sur.

Foto: Meteored.

En las provincias centrales, el tiempo se mantendrá estable, con cielo parcialmente nublado y mañanas frías. La circulación de viento del sur contribuirá a sostener el ambiente fresco incluso durante las tardes, limitando cualquier ascenso térmico importante.

El fenómeno más destacado de la semana podría llegar hacia el jueves y viernes, cuando un nuevo refuerzo de aire polar ingrese nuevamente por la Patagonia. Según las últimas proyecciones de los modelos meteorológicos europeos, este segundo pulso frío tendría mayor intensidad y podría provocar un descenso térmico más marcado.

Los especialistas señalan que este ingreso de aire frío avanzaría luego hacia el centro y norte argentino durante el sábado, generando nuevas bajas de temperatura y condiciones típicamente invernales en distintas provincias.

Temperaturas bajas y pocas lluvias en gran parte del país

La estabilidad atmosférica será una de las características predominantes de los próximos días. Después de una semana marcada por fenómenos severos y condiciones extremadamente variables, el panorama tenderá ahora a ser mucho más uniforme.

Las lluvias aparecerán de forma aislada y limitada principalmente a algunas zonas de la Patagonia. En el resto del país, las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas, favoreciendo jornadas secas y con escasa nubosidad.

En provincias del centro y norte argentino, el avance del segundo pulso de aire polar podría generar algunas lluvias débiles y aisladas, aunque el principal impacto estará relacionado con el descenso térmico.

Meteorólogos explican que la persistencia de sistemas de alta presión favorece justamente este tipo de escenarios: tiempo estable, pocas precipitaciones y temperaturas más bajas de lo habitual. Además, la circulación de aire frío desde latitudes australes continuará alimentando el ambiente invernal durante buena parte de la semana.

En zonas rurales y del interior del país no se descartan heladas durante las primeras horas del día, especialmente en sectores de la región pampeana y el centro argentino donde los cielos despejados favorecen una mayor pérdida de temperatura durante la noche.

El país deja atrás una semana de fenómenos extremos

Foto: Meteored.

La nueva etapa climática llega después de varios días de fuerte inestabilidad que afectaron distintas regiones argentinas. Durante la última semana se registraron tormentas severas, intensas ráfagas de viento Zonda, nevadas en áreas cordilleranas y una profunda ciclogénesis que provocó condiciones meteorológicas extremas.

El desplazamiento definitivo del sistema de baja presión hacia el océano Atlántico permitió finalmente una mejora generalizada de las condiciones. Sin embargo, el ingreso de aire polar dejó instalado un patrón frío que seguirá dominando la escena meteorológica nacional.

De acuerdo con los pronósticos extendidos, las bajas temperaturas podrían mantenerse incluso durante la próxima semana, consolidando un inicio de mayo con características más cercanas al invierno que al otoño habitual en gran parte de Argentina.