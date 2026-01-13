Aerolínea low cost canceló 125 vuelos y más de 22 mil pasajeros quedaron varados

Las suspensiones de Flybondi se registraron entre jueves y lunes, en el inicio de las vacaciones de verano. La empresa atribuyó la situación a problemas operativos y de flota.
La aerolínea low cost Flybondi volvió a quedar en el centro de las críticas luego de cancelar 125 vuelos domésticos y regionales entre el jueves y el lunes, en pleno inicio de la temporada de vacaciones de verano. Como consecuencia, más de 22.000 pasajeros resultaron afectados y quedaron varados en distintos aeropuertos del país.
Las cancelaciones representaron cerca del 25% de la programación prevista para esos cinco días, en un contexto de alta demanda turística. Desde la compañía explicaron que las suspensiones se debieron a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”, aunque la situación generó fuertes reclamos de los usuarios.
Con una capacidad promedio de 180 asientos por avión, el impacto fue significativo justo cuando las terminales aéreas comenzaban a colmarse de viajeros. El escenario se agravó el lunes, cuando se suspendieron 30 vuelos en una sola jornada, profundizando el malestar entre los pasajeros.
A este panorama se sumó el cierre temporal del aeropuerto internacional de Ezeiza el viernes por la tarde, situación que provocó un efecto dominó en la programación del fin de semana y complicó aún más la operatoria de la aerolínea.
Desde Flybondi indicaron que se priorizó la reubicación de los pasajeros afectados. “El equipo de atención al cliente establece como prioridad la reubicación en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original”, señalaron. No obstante, reconocieron que durante la temporada alta esa tarea se vuelve más compleja debido a la elevada ocupación de los servicios.
Antecedentes y cuestionamientos
Flybondi comenzó a operar en 2018 como la primera aerolínea low cost del país, en el marco de la política de cielos abiertos. Desde entonces, combinó un rápido crecimiento con reiterados inconvenientes operativos que generaron cuestionamientos.
De acuerdo con datos de la propia empresa, en el período mencionado se cancelaron 125 vuelos, aunque se concretaron más de 520 servicios y se transportaron más de 94.000 pasajeros. Sin embargo, un ranking elaborado por la firma Amadeus ubicó a Flybondi como la segunda aerolínea más impuntual del país, con una tasa de cancelaciones del 6,4%.
El episodio registrado en enero no fue aislado. En diciembre pasado, en la previa de las fiestas, la compañía ya había cancelado 70 vuelos en apenas tres días. Pese a los anuncios de expansión y la compra de 35 nuevos aviones por unos 1.700 millones de dólares, los problemas operativos continúan generando malestar entre los usuarios y mantienen a la empresa bajo la lupa.