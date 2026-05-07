Fertilizantes: advierten fuertes aumentos y preocupación en el agro

REDACCIÓN ELONCE
El mercado de fertilizantes atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre tras el incremento de precios provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Franco Porcaro, comercializador de semillas y fertilizantes, analizó el impacto.
El aumento de los fertilizantes volvió a encender las alarmas en el sector agropecuario. En diálogo con “Moviendo el Avispero”, Franco Porcaro, dedicado a la comercialización, explicó cómo el conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán repercutió directamente en los costos de producción y en la disponibilidad de insumos para el campo argentino.
Según detalló, el principal detonante de esta situación fue el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de mercaderías. “Es un lugar estratégico por donde pasan un montón de buques con diversa mercadería, entre las cuales están una buena parte de los fertilizantes que vienen a Argentina”, señaló.
Además, remarcó que el incremento del petróleo también repercute de manera directa sobre toda la logística vinculada al sector. “El aumento del petróleo genera el aumento de los combustibles y también provoca aumento generalizado del transporte”, explicó el especialista.
La urea casi duplicó su valor
Durante la entrevista, Porcaro detalló que algunos productos registraron incrementos históricos en los últimos meses. El caso más impactante es el de la urea, uno de los fertilizantes más utilizados para el cultivo de trigo en Entre Ríos.
“La Urea pasó de valores que en preguerra estaban entre 500, 550, 600 a hoy en día estar valiendo entre 900 a 1.000 (dólares) la tonelada”, afirmó. Según indicó, se trata de una suba cercana al 100%, mientras que otros fertilizantes fosfatados tuvieron aumentos menores, de entre el 10 y el 15%.
El entrevistado explicó que esta situación ya comenzó a modificar las decisiones productivas de muchos agricultores. “Los productores ya están evaluando alternativas o la carinata, la colza, cultivos de servicio como por ejemplo la vicia”, comentó, al señalar que buscan opciones que demanden menor cantidad de fertilización y permitan reducir costos.
Menos fertilización y cambios en las estrategias
Franco Porcaro también advirtió que muchos productores podrían optar por disminuir la aplicación de fertilizantes durante la próxima campaña agrícola. “Creo que va a haber una buena parte de los productores que van a optar por fertilizar menos”, sostuvo.
En ese contexto, explicó que varios establecimientos están recurriendo a fertilizantes orgánicos como residuos de tambos, granjas porcinas o gallinaza para abaratar gastos. “Acá en Entre Ríos se utiliza mucho orgánicos como cama de gallina o residuos de los tambos”, indicó.
Sin embargo, alertó que una menor fertilización inevitablemente repercute sobre los rendimientos productivos. “Está claro que acá en Entre Ríos, en nuestros suelos, si no se fertiliza bien, los rendimientos no son los más altos”, aseguró.
Además de la problemática de precios, el comercializador señaló que comienzan a registrarse faltantes de algunos productos debido a las dificultades en las importaciones. “Se está viendo que de a poco está empezando a haber alguna faltante de ciertos productos”, explicó.
Financiamiento más corto e incertidumbre
Otro de los puntos que preocupa al sector es el cambio en las condiciones de financiamiento. Según relató Porcaro, los proveedores internacionales redujeron considerablemente los plazos de pago hacia laboratorios y distribuidores argentinos.
“Se ha cortado mucho el financiamiento que le daban desde el exterior”, afirmó. Esta situación impacta directamente sobre los productores, que históricamente compraban insumos con financiación a cosecha.
En este escenario, el entrevistado recomendó extremar la planificación y diversificar las actividades productivas para disminuir riesgos económicos. “Hoy en día me parece que es clave la planificación, tomar las decisiones con tiempo, no tomar decisiones apresuradas”, expresó.
También remarcó la importancia de diversificar cultivos y combinar agricultura con ganadería para lograr mayor estabilidad. “La ganadería es algo más estable y hoy en día también tiene una buena rentabilidad”, indicó.
Finalmente, al ser consultado sobre una posible baja de precios en caso de que el conflicto internacional se destrabe, Porcaro consideró que el descenso no sería inmediato. “Yo creo que sí que pueden ir a la baja si se soluciona, pero no creo que sea algo que se vea tan rápidamente en el mercado local”, concluyó.