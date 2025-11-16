Fallo contra una funcionaria del Hospital San José: desplazamiento y millonario descuento de haberes

Un reciente fallo contra una funcionaria del Hospital San José confirmó su desplazamiento de la jefatura de Personal y autorizó un descuento de más de $3,4 millones por haberes cobrados de forma indebida.
El Gobierno de Entre Ríos oficializó en el Boletín Oficial Nº 28.214 un fallo contra una funcionaria del Hospital San José, mediante el cual se dispuso el cese de Margarita Beatriz Ibarra como Jefa de División Personal. La medida, que tiene efecto retroactivo al 26 de marzo de 2024, confirma la decisión ya adoptada por la dirección del nosocomio a través de disposiciones internas emitidas en esa fecha.
El decreto sostiene que la reasignación de funciones se encuentra amparada por las facultades otorgadas a los directores de hospitales mediante el Decreto Nº 1734/58, que habilita a realizar nombramientos y desplazamientos interinos según las necesidades del servicio. Ibarra, quien ocupa un cargo de Categoría 3 dentro de la Carrera Administrativa – Supervisión del Escalafón General, ejercía la jefatura desde su designación por el Decreto Nº 2460/18.
Entre las disposiciones citadas, se destaca la Interna Nº 114/24, que dejó sin efecto la asignación de funciones de jefatura, y la Nº 116/24, que afectó a Ibarra a la División Trabajo Social del hospital. Ambas normativas fueron cuestionadas por la funcionaria desplazada, quien impulsó un reclamo administrativo para recuperar su puesto.
Reclamo administrativo y acción judicial fallida
Al ser rechazado su pedido mediante la Disposición Interna Nº 255/24, Ibarra inició una Acción de Amparo contra el Superior Gobierno de Entre Ríos y la directora del hospital, María José Echenique. La causa, registrada como “IBARRA MARGARITA BEATRIZ c/SUPERIOR GOBIERNO DE ENTRE RÍOS Y DIRECTORA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ – DRA. MARÍA JOSÉ ECHENIQUE s/ACCIÓN DE AMPARO”, tuvo sentencia el 6 de mayo de 2024, fecha en la que fue rechazada por la Justicia.
El decreto provincial incorpora expresamente esta resolución judicial, dejando asentado que la vía legal iniciada por la funcionaria no logró revertir las disposiciones administrativas que ordenaron su desplazamiento.
En consecuencia, el Ejecutivo avanzó con la validación de los actos internos y con el cierre definitivo del reclamo, enfatizando que la reasignación de funciones se aplicó conforme a las potestades reglamentarias del establecimiento de salud.
Descuento millonario por adicional cobrado indebidamente
Uno de los puntos más significativos del decreto es la aprobación del descuento de haberes por un monto total de $3.486.501,37. Según la resolución, Ibarra continuó percibiendo el adicional por Responsabilidad Funcional correspondiente a la jefatura de Personal aun después de haber sido removida del cargo.
El Artículo 3º del DTO-2025-2900-E-GER-GOB establece que los importes deberán reintegrarse en cuotas que no superen el 20% del haber nominal de la agente, hasta completar la suma total, que abarca el período comprendido desde el 26 de marzo de 2024 hasta la emisión del decreto. (Con información de APF Digital)