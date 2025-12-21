Falleció el maestro Miguel Girard, una historia de compromiso con la educación rural en Paraná Campaña

El docente jubilado, oriundo de Villa Urquiza, falleció este domingo a los 74 años. Se formó en la Escuela Alberdi, dio sus primeros pasos como maestro y se jubiló en la misma escuela rural donde había cursado la primaria, dejando una huella profunda en la educación pública.
Miguel Girard, maestro rural jubilado y referente de la educación pública en el ámbito rural, falleció este domingo a los 74 años, luego de permanecer internado desde el viernes por una complicación en su estado de salud. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad educativa de Villa Urquiza, donde su figura estuvo asociada durante décadas al compromiso, la cercanía y la vocación por enseñar.
Nacido y criado en el campo, Girard cursó sus estudios primarios en la Escuela Primaria N° 41 “José María Berutti”, ubicada en el paraje La Balsa, ejido de Villa Urquiza. Desde muy joven forjó un vínculo profundo con la escuela rural, espacio que marcaría no solo su infancia, sino también el rumbo de su vida.
Años más tarde, se recibió como maestro rural en la Escuela Juan Bautista Alberdi, institución clave en su formación docente. Apenas obtuvo el título, regresó al lugar que lo había visto crecer: volvió a la Escuela 41, ya no como alumno, sino como maestro, iniciando allí sus primeros pasos frente al aula.
“Me fui como alumno y volví como docente”
Esa frase, pronunciada por él mismo en una entrevista que hoy cobra especial significado, sintetizaba una trayectoria atravesada por el amor a la escuela pública. Con solo 18 años comenzó a dar clases en la institución donde había aprendido a leer y escribir, compartiendo el trabajo diario con docentes que habían sido sus propios maestros, a quienes siempre recordó con gratitud.
A lo largo de su carrera, se desempeñó en distintas escuelas rurales, primero como suplente y luego como titular y director. Sin embargo, el vínculo con la Escuela 41 nunca se quebró. Allí regresó para cerrar su recorrido profesional y jubilarse, convencido de que ese era, verdaderamente, su lugar en el mundo.
La escuela como segundo hogar
Para Girard, la docencia rural era mucho más que la transmisión de contenidos. Entendía a la escuela como el corazón de la comunidad y al maestro como una referencia permanente para las familias del campo. Acompañó a generaciones de alumnos no solo en el aula, sino también en la vida cotidiana, con gestos simples y solidarios que dejaron una marca imborrable.
Casado desde hace muchos años, padre y abuelo, Miguel Girard supo combinar el trabajo en el campo con la enseñanza, sin perder nunca el vínculo con sus raíces.