Sociedad

Enzo Barzola valoró el cariño del público y afirmó: “Quiero llegar a cada rincón del país”

El cantante paranaense Enzo Barzola dialogó con Elonce y tocó música en vivo, destacando su crecimiento como solista y la energía del público en la Fiesta de la Playa.

30 de Enero de 2026
Valoró el cariño de la gente en la Fiesta de la Playa.
Valoró el cariño de la gente en la Fiesta de la Playa. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El cantante paranaense Enzo Barzola vive un verano de ensueño y lo compartió con Elonce. “Gracias a Dios se me dio”, aseguró.

 

El joven músico destacó la respuesta de la gente en la Fiesta de la Playa. “Fue hermoso ver toda esa gente y todo el aguante. Estoy super contento”, contó.

 

El cantante celebró además la primera experiencia como solista: “Me saqué fotos desde que llegué hasta que me fui. Fue mucho amor, mucho cariño el que recibimos”, detalló.

Trabajo constante y nuevos proyectos musicales

Barzola adelantó sus próximos pasos. “Estoy trabajando fuerte para sacar nueva música. Le sigo metiendo a este sueño. Este mes sí o sí tenemos que sacar un par de temas propios”, señaló.

Enzo Barzola en vivo-

El artista valoró la colaboración entre músicos: “Antes no se veía mucho y hoy por suerte sí. Las colaboraciones son primordiales”.

 

Barzola reveló que su meta es trabajar con artistas reconocidos: “Sería un golazo”.

 

Reconocimiento y vocación artística

Enzo habló de referentes musicales: “Por su vida y todo lo que le pasó, Emanuel Noir es un gran referente”.

Además, agradeció al público y su equipo de trabajo: “Gracias a Dios, estoy acompañado de gente que me acompaña y que quiere lo mismo que yo. Están con las mismas ganas, apostando fuerte a esto. Siempre con Dios y siempre agradecido porque nos están pasando muchas cosas lindas”.

 

Para cerrar, el joven músico remarcó la importancia del contacto con la gente: “Sentir el cariño del público es algo hermoso. El domingo fue muchísimo el amor que sentí y me fui re feliz, re contento, quería volver a subir al escenario”, concluyó.

Temas:

enzo barzola Cantante música en vivo paranaense
