Enzo Barzola valoró el cariño del público y afirmó: “Quiero llegar a cada rincón del país”

Valoró el cariño de la gente en la Fiesta de la Playa.

El cantante paranaense Enzo Barzola vive un verano de ensueño y lo compartió con Elonce. “Gracias a Dios se me dio”, aseguró.

El joven músico destacó la respuesta de la gente en la Fiesta de la Playa. “Fue hermoso ver toda esa gente y todo el aguante. Estoy super contento”, contó.

El cantante celebró además la primera experiencia como solista: “Me saqué fotos desde que llegué hasta que me fui. Fue mucho amor, mucho cariño el que recibimos”, detalló.

Trabajo constante y nuevos proyectos musicales

Barzola adelantó sus próximos pasos. “Estoy trabajando fuerte para sacar nueva música. Le sigo metiendo a este sueño. Este mes sí o sí tenemos que sacar un par de temas propios”, señaló.

Enzo Barzola en vivo-

El artista valoró la colaboración entre músicos: “Antes no se veía mucho y hoy por suerte sí. Las colaboraciones son primordiales”.

Barzola reveló que su meta es trabajar con artistas reconocidos: “Sería un golazo”.

Reconocimiento y vocación artística

Enzo habló de referentes musicales: “Por su vida y todo lo que le pasó, Emanuel Noir es un gran referente”.

Además, agradeció al público y su equipo de trabajo: “Gracias a Dios, estoy acompañado de gente que me acompaña y que quiere lo mismo que yo. Están con las mismas ganas, apostando fuerte a esto. Siempre con Dios y siempre agradecido porque nos están pasando muchas cosas lindas”.

Para cerrar, el joven músico remarcó la importancia del contacto con la gente: “Sentir el cariño del público es algo hermoso. El domingo fue muchísimo el amor que sentí y me fui re feliz, re contento, quería volver a subir al escenario”, concluyó.