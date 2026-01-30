Enzo Barzola valoró el cariño del público y afirmó: “Quiero llegar a cada rincón del país”

REDACCIÓN ELONCE
El cantante paranaense Enzo Barzola dialogó con Elonce y tocó música en vivo, destacando su crecimiento como solista y la energía del público en la Fiesta de la Playa.
El cantante paranaense Enzo Barzola vive un verano de ensueño y lo compartió con Elonce. “Gracias a Dios se me dio”, aseguró.
El joven músico destacó la respuesta de la gente en la Fiesta de la Playa. “Fue hermoso ver toda esa gente y todo el aguante. Estoy super contento”, contó.
El cantante celebró además la primera experiencia como solista: “Me saqué fotos desde que llegué hasta que me fui. Fue mucho amor, mucho cariño el que recibimos”, detalló.
Trabajo constante y nuevos proyectos musicales
Barzola adelantó sus próximos pasos. “Estoy trabajando fuerte para sacar nueva música. Le sigo metiendo a este sueño. Este mes sí o sí tenemos que sacar un par de temas propios”, señaló.
El artista valoró la colaboración entre músicos: “Antes no se veía mucho y hoy por suerte sí. Las colaboraciones son primordiales”.
Barzola reveló que su meta es trabajar con artistas reconocidos: “Sería un golazo”.
Reconocimiento y vocación artística
Enzo habló de referentes musicales: “Por su vida y todo lo que le pasó, Emanuel Noir es un gran referente”.
Además, agradeció al público y su equipo de trabajo: “Gracias a Dios, estoy acompañado de gente que me acompaña y que quiere lo mismo que yo. Están con las mismas ganas, apostando fuerte a esto. Siempre con Dios y siempre agradecido porque nos están pasando muchas cosas lindas”.
Para cerrar, el joven músico remarcó la importancia del contacto con la gente: “Sentir el cariño del público es algo hermoso. El domingo fue muchísimo el amor que sentí y me fui re feliz, re contento, quería volver a subir al escenario”, concluyó.