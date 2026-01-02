 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Este domingo 4 de enero

Enersa realizará trabajos programados en la Estación Transformadora Gualeguaychú

2 de Enero de 2026
Enersa realizará trabajos programados.
Enersa realizará trabajos programados. Foto: (Archivo).

Enersa informa que “este domingo 4 de enero, a partir de las 5 de la mañana y con una finalización prevista para el mediodía, se realizarán trabajos en la ET Gualeguaychú, destinados a normalizar las instalaciones afectadas por un desperfecto ocurrido el pasado 31 de diciembre”, indicó la empresa provincial distribuidora de la energía.

 

Según las evaluaciones técnicas realizadas, “no se prevén restricciones en el suministro eléctrico durante el desarrollo de las tareas. En caso de que sea necesario efectuar maniobras con eventuales afectaciones del servicio, estas serán coordinadas previamente con la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú”, señalaron desde la empresa.

 

“Las intervenciones contemplan el reemplazo de transformadores y forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico en la región”, señaló Enersa.

 

Servicio de Atención Telefónica Integral

 

Desde Enersa se mantendrá el seguimiento de los trabajos, priorizando la normal prestación del servicio a los usuarios. Ante cualquier consulta, se recuerda que se encuentra disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, las 24 horas, y las redes sociales oficiales de la Empresa: @enersaarg

