Encontró un viejo VHS y pudo escuchar la voz de su mamá que murió cuando él tenía 2 años  

Un hombre de 36 años contó que encontró en la casa de su padre una caja con VHS, uno de los cuales guardaba un recuerdo que lo hizo reencontrar con la voz de su mamá, a quien perdió cuando tenía dos años.
Juan Manuel Atondo, de 36 años, compartió en su red social de TikTok una historia extremadamente conmovedora: pudo escuchar por primera vez la voz de su mamá que murió cuando él tenía apenas 2 años de vida.
Juan es hincha de Temperley, donde pasó parte de su infancia y adolescencia jugando al básquet. Hasta hace un año jugó en ese club, pero tuvo que dejar todo para mudarse a Alemania cuando se enamoró perdidamente de Laura, que es germana.
Fue justo antes de emigrar a Alemania que comenzó a hacer limpieza en su casa de Adrogué. "Mi papá falleció hace dos años y con Laura comenzamos a hacer refacciones en mi hogar de toda la vida y la historia del video de VHS que encontré nace de ese momento. Voy al quincho y me encuentro con una caja donde estaba el video y una carta que enseguida me di cuenta que la había escrito mi mamá", relató emocionado de sólo recordarlo.
En ese mismo instante comenzó a leer la carta y contó que no podía parar de llorar. "No sabía nada ni del video, ni de la carta porque mi papá sufrió mucho la muerte de mamá y cuando le preguntaba algo de ella se bloqueaba", confesó, y agregó que lo que más lo sorprendió fue el video que tuvo que llevar a digitalizar para verlo porque estaba en formato VHS: "Me encuentro con el video donde estaba mi mamá conmigo y enseguida me doy cuenta que por primera vez estaba escuchando su voz después de 36 años".
Juanma tenía 2 años recién cumplidos cuando su mamá Graciela Parón falleció, víctima de cáncer de mama. "Cuando la vi ahí tan feliz conmigo sentí algo que es indescriptible y comenzaron a cerrar en mí muchas cosas. No sé exactamente si ella estaba enferma cuando quedó embarazada porque mi papá me decía que ocultó su enfermedad y cuando la diagnosticaron ya era irreversible", relató.
Graciela se enteró que estaba enferma cuando Juanma tenía un año de vida y según cuentan aguantó un año más y falleció. Por eso, su papá lo crío al 100% a pesar que las hermanas de Graciela le ofrecieron adoptar a ese sobrino, pero él no quiso y según lo calificó su único hijo, siempre "fue un guerrero". A mí nunca me faltó nada, a pesar que no sólo perdió a su esposa, también murió un hermano de él y sus padres en muy poco tiempo".
Fueron muchas heridas, muchos golpes para la familia, pero encontrarse con ese video no sólo emocionó a Juanma también lo acercó a esa mujer que no conocía y que fue ni más ni menos que su propia madre. "Lo que he llorado no se puede explicar, cuando falleció mi viejo llore como condenado y con este video creo que mucho más. Son muchas heridas que arrastré de muy chico aunque papá siempre me explicó lo que era la muerte, nunca me mintió y desde mis 3 o 4 años yo ya sabía que mi mamá no estaba, pero me acuerdo que le preguntaba cuándo iba a tener una mamá porque a mis compañeros del cole los iban a buscar las madres y a mi la chica que limpiaba en casa porque él trabajaba todo el día", recalcó.
Lo más increíble es que el video tiene una duración de una hora y va desde el nacimiento de Juan hasta que cumplió el primer año. No sólo se la ve a su madre, está su papá, sus abuelos y muchos familiares que ya no están en este plano por lo que él decidió ir subiendo esas historias para dejar documentado a esos seres que son parte de su historia de vida. (La Unión)