En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo para este lunes 19 de enero. En algunas zonas, las precipitaciones podrían superar los 120 milímetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas para este lunes 19 de enero. Según informó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, ocho provincias estarán afectadas por estos fenómenos meteorológicos.
La alerta naranja por tormentas rige para el este de Jujuy, el centro y este de Salta y la provincia de Tucumán. En estas zonas se prevé la ocurrencia de tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, probable caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua. Según el parte oficial, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.
En tanto, la alerta amarilla por tormentas alcanza al oeste de Formosa, el oeste de Chaco, el noroeste de Santiago del Estero, el noreste de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua. El SMN indicó que las precipitaciones acumuladas se ubicarán entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.
Ante el nivel naranja de alerta por tormentas, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. También aconsejó desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas, dio a conocer La Nación. Además, sugirió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, junto con la carga anticipada de los teléfonos celulares.