En el inicio del fin de semana largo, hay intenso movimiento vehicular en el Túnel Subfluvial

REDACCIÓN ELONCE
Desde el jueves a las 7 y hasta este viernes a las 11, ingresaron por el Túnel, desde Santa Fe a Paraná, entre 8000 y 8500 vehículos. Además, salieron entre 6000 y 7000. Informaron qué documentación solicitan.
Se registra un importante movimiento vehicular en el Túnel Subfluvial por el fin de semana largo.
María Florencia Cabrera, segunda jefa del puesto, explicó a Elonce que “está todo muy movido. Desde el jueves a las 7 de la mañana y hasta este viernes a las 11, ingresaron por el Túnel entre 8000 y 8500 vehículos. Es muchísimo respecto a un día normal, ya que en general ingresan entre 5000 y 6000 vehículos”.
La mayoría de las personas “viene desde Santa Fe y Córdoba”, indicó. Remarcó que “los principales destinos son las termas de María Grande, Santa Elena, Paraje La Virgen, La Paz, cruzan hacia Corrientes”.
Respecto a la cantidad de vehículos que salieron de la provincia, dijo: “se registraron entre 6000 y 7000. Es más que cualquier día normal. Vimos muchos jubilados salir de viaje y familias. Muchos van a San Luis, a Córdoba y Mendoza”.
Recordó que se controla “el carnet, la cédula, balizas y matafuego. Los documentos se pueden presentar en formato digital pero no en foto, sino siempre desde la app de Mi Argentina. Si por alguna razón se cae el sistema, no tienen internet o la app no anda, deben tener la documentación física, sino se les hace el acta de infracción”. También mencionó que “las 24 horas hacemos controles de alcoholemia”.
Por otra parte, indicó que “se recuerda que si vienen a cazar se les controlan las armas y no pueden ser de menor calibre que .22. Hay una casilla de Fiscalización de la provincia, donde piden el permiso. Se les pide la documentación”. Elonce.com