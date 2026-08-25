Emotivo homenaje a los policías entrerrianos que murieron en cumplimiento del deber

REDACCIÓN ELONCE
La Policía de Entre Ríos recordó a los integrantes de la fuerza que perdieron la vida mientras cumplían sus funciones. La ceremonia incluyó un oficio religioso, evocaciones, un minuto de silencio y la colocación de una corona de laureles.
La Policía de Entre Ríos rindió homenaje a los efectivos que murieron en cumplimiento del deber con una ceremonia realizada este martes 25 de agosto, fecha instituida para recordar a los integrantes de la fuerza que perdieron la vida mientras desarrollaban su misión.
El acto tuvo lugar en la sede de la Dirección General de Institutos Policiales, en Paraná, y estuvo encabezado por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, junto con las máximas autoridades de la fuerza provincial.
Participaron el jefe de Policía, comisario general Claudio Omar González; el subjefe, comisario general Juan Marcelo Claucich; directores y subdirectores generales, integrantes de la Plana Mayor y jefes de Divisiones, además de miembros de la institución.
Recuerdo y emoción durante la ceremonia
La actividad comenzó con un oficio religioso dedicado a la memoria de los policías fallecidos. Posteriormente, cadetes y aspirantes realizaron una declamación para recordar el compromiso y la vocación de servicio de quienes perdieron la vida mientras cumplían sus funciones.
Uno de los momentos centrales fue la evocación de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber, durante la cual se recordó a los hombres y mujeres de la institución que murieron mientras desarrollaban su tarea.
Tras el homenaje se realizó un minuto de silencio. La ceremonia buscó mantener presente la memoria de los efectivos y transmitir su legado a quienes actualmente integran la fuerza y a las nuevas generaciones que se encuentran en formación.
Una corona de laureles para cerrar el homenaje
Como cierre del acto, las autoridades realizaron la colocación de una corona de laureles en memoria de los policías fallecidos. El gesto fue presentado como símbolo de reconocimiento, honor y gratitud por el servicio prestado.
La conmemoración se desarrolló en el marco del Día de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber, que se recuerda cada 25 de agosto en la provincia.
Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que este tipo de ceremonias busca preservar la memoria institucional y mantener presente el legado de quienes perdieron la vida durante el ejercicio de sus funciones.