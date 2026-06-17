Emma cumplió cinco meses y continúa luchando contra una grave enfermedad cardíaca

Emma Victoria cumplió este miércoles cinco meses de vida mientras continúa bajo seguimiento médico en el Hospital Garrahan, donde recibe tratamiento por una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad cardíaca poco frecuente y de extrema complejidad.

Su madre, Lorena Holstein, oriunda de Gualeguaychú, dialogó con Elonce y relató el largo camino recorrido desde el nacimiento de la bebé, cuando los médicos detectaron graves complicaciones de salud que obligaron a una inmediata derivación. "Era un embarazo que venía bien hasta el momento de nacer. Ahí se encontraron con un montón de problemáticas", recordó la mujer.

Un diagnóstico que sorprendió a los especialistas

Según explicó Lorena, los primeros días fueron críticos y estuvieron marcados por la incertidumbre. "Nos decían que se moría", recordó. Pero Emma permaneció internada en terapia intensiva, intubada y sedada, mientras los profesionales intentaban estabilizar su cuadro.

La madre recordó que, inicialmente, las expectativas eran muy desfavorables. Sin embargo, la evolución de la pequeña sorprendió incluso a los especialistas que la atienden. "Nos dijeron que es la primera bebé que reciben con una miocardiopatía dilatada severa de estas características", contó.

Tras una primera mejoría que permitió regresar temporalmente a Gualeguaychú, nuevos controles revelaron un deterioro en su estado de salud, lo que motivó una nueva derivación al Hospital Garrahan.

La esperanza puesta en el tratamiento

Actualmente, Emma permanece bajo un estricto seguimiento médico debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad cardíaca y otros problemas asociados.

Lorena explicó a Elonce que los profesionales evaluaron la posibilidad de un trasplante de corazón, aunque por el momento decidieron continuar con el tratamiento farmacológico debido a la respuesta favorable que viene mostrando la bebé. "Los médicos están sorprendidos porque Emma responde bien a la medicación", señaló.

Beba entrerriana cumplió cinco meses y continúa luchando contra una grave enfermedad cardíaca

La mujer agregó que los médicos consideran que un eventual trasplante podría significar una reducción de la expectativa de vida, por lo que actualmente buscan prolongar el funcionamiento de su propio corazón durante el mayor tiempo posible.

La difícil situación familiar

Mientras continúa el tratamiento, la familia enfrenta otro desafío: permanecer unida. Por recomendación médica, Emma debe residir cerca del Hospital Garrahan para garantizar una rápida atención ante cualquier emergencia. “Las esperanzas son las que nos mantienen porque a nosotros, todo este tiempo, nos decían que ya se iba a morir, que no había nada para hacer, porque conseguir un corazón de un bebé es muy complicado debido a la mayoría muere con el corazón afectado”, explicó.

Actualmente, Lorena, su pareja y la bebé se alojan en Buenos Aires, mientras que los tres hermanos de Emma permanecen en Gualeguaychú. "Mi lucha ahora es poder traer a mis hijos porque nos dijeron que tenemos que hacer la idea de venirnos a vivir a CABA", explicó.

La madre reconoció que la situación resulta especialmente difícil para toda la familia y remarcó la necesidad de encontrar una solución que permita mantener el acompañamiento médico sin separar a los hermanos.

Una historia de fortaleza y esperanza

A pesar de los pronósticos iniciales, Emma continúa evolucionando y celebró sus primeros cinco meses de vida rodeada del acompañamiento de sus padres y del equipo médico que sigue de cerca cada paso de su recuperación.

Lorena destacó la fortaleza que demuestra la pequeña desde su nacimiento y aseguró que la familia mantiene intacta la esperanza. "Nosotros vamos a seguir luchando por ella todos los días", expresó.

Mientras tanto, la prioridad continúa siendo garantizar el tratamiento médico y lograr que toda la familia pueda permanecer unida durante esta etapa tan compleja.