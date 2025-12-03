Últimos días para justificar no haber votado en las elecciones de octubre

El plazo para justificar no haber votado vence el 25 de diciembre. Quienes no lo hagan deberán pagar multa o quedarán registrados como infractores ante la Justicia Electoral.
Vence el plazo para justificar el no voto en octubre. Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 dejó un dato histórico: sólo el 67,9% de los ciudadanos convocados a votar se presentó en las urnas, el nivel de participación más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. Más de 11.300.000 personas incluidas en el padrón no asistieron y, si estaban obligadas a hacerlo, ahora deben justificar su inasistencia o pagar una multa ante la Justicia Electoral.
Según las normas vigentes, desde el día de la elección comienza a correr un plazo legal para que los ciudadanos acrediten un motivo válido de ausencia. Quienes no logren hacerlo quedarán registrados como “infractores”, lo que puede generar dificultades para realizar trámites ante organismos públicos.
Quiénes estaban obligados a votar y quiénes no
El Código Electoral Nacional establece que votar es un deber para quienes son considerados electores. La regla general indica que los ciudadanos de entre 18 y 69 años inscriptos en el padrón debieron haber sufragado el 26 de octubre.
Hay excepciones: para los mayores de 70 años votar es opcional; y, aunque los adolescentes de 16 y 17 años también están habilitados, la Cámara Nacional Electoral aclaró que su ausencia no tiene sanciones.
En el caso de una persona de 18 a 69 años, sólo se la considera exenta de la obligación si el día de la elección:
- Se encontraba a más de 500 kilómetros de su lugar de votación y obtuvo un certificado en una comisaría.
- Debió cumplir funciones en el operativo electoral o en organismos públicos o empresas de servicios que impidieron su asistencia.
- Estaba enferma o impedida por razones de fuerza mayor, contando con certificado médico o documentación respaldatoria.
También pueden considerarse motivos de fuerza mayor cuestiones económicas, desastres naturales o la pérdida del DNI.
Plazo para justificar la ausencia
Quienes no votaron tienen 60 días corridos desde la elección para presentar la documentación que justifique su inasistencia. Para los comicios del 26 de octubre, el plazo finaliza el jueves 25 de diciembre.
La gestión puede realizarse en la Secretaría Electoral del distrito o mediante la plataforma online que la Cámara Nacional Electoral habilita todos los días, las 24 horas.
Cómo justificar la inasistencia de manera online
El trámite se realiza ingresando a infractores.padron.gov.ar , donde el ciudadano debe colocar su número de DNI, seleccionar género y distrito electoral, e indicar el motivo de la ausencia. El sitio permite subir certificados y documentación de respaldo.
En el caso particular de quienes tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, la CNE aclara que el trámite sólo puede realizarse de manera presencial dentro del plazo de 60 días, en la Secretaría Electoral ubicada en Tucumán 1320, de lunes a viernes de 7.30 a 16.30.
Qué pasa si no se justifica la ausencia
Si la persona no regulariza su situación dentro de los 60 días, su nombre será incluido en el Registro de Infractores al Deber de Votar, una base de datos pública.
Quienes figuren allí no podrán realizar gestiones o trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales, municipales o de CABA durante un año. Además, no podrán ser designados en empleos o funciones públicas durante tres años, salvo que paguen la multa correspondiente.
Cómo consultar si estoy en el Registro de Infractores
Para verificar la situación, se debe ingresar a infractores.padron.gov.ar, cargar el DNI, seleccionar género y distrito, ingresar el código de validación y presionar “Consultar”. El sistema muestra las últimas elecciones y detalla si la persona votó o si tiene inasistencias pendientes.
Si figura una ausencia sin justificar, el sitio ofrece dos opciones: iniciar el trámite de justificación (si aún está dentro del plazo) o abonar la multa prevista.
Cuánto cuesta la multa
El monto depende de la cantidad de infracciones previas sin regularizar:
- $50 si no hay infracciones anteriores.
- $100 si hay una infracción previa.
- $200 si hay dos.
- $400 si hay tres.
- $500 si hay cuatro o más.
A esos importes se suman $302 en concepto de gastos operativos.
Aunque la última elección aún no figure cargada en el sistema, la multa por el 26 de octubre ya puede abonarse, así como las pendientes de comicios anteriores.
Cómo pagar la multa paso a paso
1. Ingresar a infractores.padron.gov.ar y localizar la inasistencia pendiente. Seleccionar “Boleta de pago multa”.
2. Elegir “Otros medios de pago electrónico” y luego “Efectuar pago”.
3. El sistema redirige a la plataforma PayU. Allí se puede pagar:
Con tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard o American Express).
En efectivo a través de Pago Fácil, Rapipago o Cobro Express.
4. Una vez realizado el pago, se debe guardar el comprobante. La Justicia Electoral recibirá el aviso automáticamente, aunque la actualización del registro puede demorar algunos días. Si no se refleja el cambio, en el mismo sitio existe la opción “Reclamar multa abonada”.