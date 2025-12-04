El Vaticano descarta la posibilidad de admitir mujeres al diaconado

Una comisión encabezada por el cardenal Giuseppe Petrocchi concluyó que no es posible admitir mujeres al diaconado como grado del Orden, aunque el Vaticano señaló que el tema sigue en estudio.
El Vaticano hizo público un informe elaborado por la comisión presidida por el cardenal Giuseppe Petrocchi, en el que se descarta, en el estado actual del análisis histórico y teológico, la posibilidad de admitir mujeres al diaconado entendido como un grado del sacramento del Orden. El documento, entregado al papa León XIV el 18 de septiembre, señala que la evaluación es firme en este punto, aunque todavía no puede considerarse definitiva.
La comisión, la segunda convocada por el papa Francisco para estudiar el tema, completó sus trabajos en febrero de 2025. En su valoración general, sostuvo que las fuentes disponibles —a partir de la Escritura, la Tradición y el Magisterio— no permiten avanzar hacia la incorporación de mujeres al diaconado sacramental.
Antecedentes del debate
En su primera sesión, realizada en 2021, la comisión determinó que a lo largo de la historia eclesial la denominación “diácono” o “diaconisa” aplicada a mujeres tuvo significados diversos según tiempo y lugar. También coincidió en que profundizar la teología del diaconado dentro del sacramento del Orden plantea dudas importantes sobre la compatibilidad de un eventual diaconado femenino con la doctrina vigente sobre el ministerio ordenado. Ese mismo año, el organismo propuso crear nuevos ministerios que favorecieran una mayor colaboración entre mujeres y hombres en la Iglesia.
Durante su segunda sesión, en julio de 2022, por siete votos a uno, la comisión reafirmó que la investigación histórica y teológica disponible no habilita iniciar un proceso para admitir mujeres al diaconado sacramental. No obstante, reiteró que todavía no era posible emitir un fallo definitivo.
La etapa final del estudio
En febrero de 2025, el organismo evaluó también aportes solicitados por el Sínodo, aunque el informe aclara que las contribuciones recibidas —procedentes de veintidós autores de un número acotado de países— no pueden considerarse representativas del conjunto de la Iglesia.
El documento expone además los argumentos centrales de las dos posturas presentes en el debate. Quienes apoyan la posibilidad del diaconado femenino destacan que la tradición que reserva el ministerio ordenado sólo a los hombres resulta difícil de conciliar con la igualdad fundamental entre mujeres y hombres expresada en la Biblia y con el desarrollo social que promueve igualdad de acceso a funciones institucionales.
Por su parte, los opositores sostienen que la masculinidad de Cristo y, por extensión, de quienes reciben el Orden Sagrado, forma parte esencial de su significado sacramental. Consideran que un cambio afectaría la comprensión teológica del orden de la salvación. El pasaje que desarrolla esta posición fue sometido a votación, con cinco votos para mantenerlo y cinco para suprimirlo.
Coincidencias y proyecciones
La comisión sí alcanzó un consenso mayoritario en otro punto: con nueve votos a favor y uno en contra, expresó el deseo de ampliar el acceso de las mujeres a ministerios instituidos que reconozcan su servicio en la comunidad, entendiendo que este reconocimiento podría tener un valor pastoral y también profético en regiones donde persisten situaciones de desigualdad de género.
En sus conclusiones, el cardenal Petrocchi describió la coexistencia de dos líneas teológicas: una que entiende la ordenación diaconal como servicio y, por lo tanto, potencialmente abierta a las mujeres, y otra que subraya la unidad del sacramento del Orden y su significado nupcial, rechazando la posibilidad del diaconado femenino.
El informe advierte que la cuestión requiere un estudio más profundo sobre la identidad sacramental del diaconado y su misión en la Iglesia. También señala que la situación del ministerio diaconal varía de un continente a otro, con regiones donde prácticamente no existe y otras donde se superpone con funciones laicales.
El Vaticano remarcó que, pese a esta evaluación, no hay una definición final sobre el tema y que el camino de estudio continuará.
¿Qué es el diaconado?
El diaconado es el primer grado del sacramento del Orden dentro de la Iglesia Católica. Se trata de un ministerio ordenado —junto al presbiterado y el episcopado— cuya función principal es el servicio.
Los diáconos pueden desempeñar diversas tareas litúrgicas, pastorales y caritativas, entre ellas:
- Asistir al sacerdote durante la misa.
- Proclamar el Evangelio y predicar.
- Administrar bautismos y presidir matrimonios.
- Dirigir celebraciones de la Palabra, exequias y bendiciones.
- Coordinar acciones de caridad y pastoral social.
¿Qué lugar ocupa dentro del Orden?
El sacramento del Orden tiene tres grados:
Obispos
Presbíteros (sacerdotes)
Diáconos
A diferencia del sacerdote, el diácono no consagra la Eucaristía ni confiesa, pero forma parte del clero de manera estable.