El niño atropellado por una camioneta en Chajarí mostró una evolución alentadora y permanece estable

La recuperación de Juan Cruz mantiene en vilo a toda la comunidad de Chajarí. A cuatro días del grave accidente que sufrió al ser embestido por una camioneta, el niño de 9 años continúa internado y muestra una evolución alentadora, según comunicaron sus padres en el parte médico difundido este martes.

"Sigue estable, evolucionando, tiene buenas respuestas neurológicas", expresaron sus familiares a través de las redes sociales, donde diariamente comparten información sobre su estado de salud y agradecen las muestras de apoyo recibidas desde distintos puntos de la provincia.

Además, adelantaron que el pequeño será sometido a una nueva tomografía, estudio que permitirá a los profesionales contar con mayores precisiones sobre la evolución de las lesiones sufridas durante el siniestro vial.

El acompañamiento de toda una ciudad

Desde que ocurrió el accidente, vecinos, instituciones, deportistas y amigos de la familia impulsan cadenas de oración y mensajes de aliento para acompañar a Juan Cruz durante su recuperación.

Las muestras de afecto también llegaron desde la escuelita de fútbol La Adelina, donde juega el niño. Durante una actividad realizada el lunes, sus compañeros desplegaron un cartel con mensajes de apoyo y exhibieron la camiseta número 2 que utiliza habitualmente, en un gesto que emocionó a familiares y allegados.

La familia destacó especialmente el acompañamiento recibido en estos días difíciles. "Sigan pensando en él y rezando, Dios nos está escuchando. No sabemos cómo agradecer tanto amor", manifestaron sus padres en una de las publicaciones más recientes, según informó Chajarí al Día.

El emotivo mensaje de su madre

En medio de la espera y la incertidumbre, la madre de Juan Cruz compartió una reflexión que tuvo amplia repercusión en redes sociales.

La mujer describió cómo cambió la rutina familiar desde el accidente y recordó aquellas pequeñas escenas cotidianas que hoy extrañan: los partidos de fútbol, las figuritas del Mundial, la escuela y los juegos con amigos.

Sin embargo, el mensaje estuvo atravesado por la esperanza. "Muy pronto volverás a estar en casa, llenándolo todo con tu sonrisa, con tu alegría y con esas ganas de vivir que contagian a todos los que te queremos", escribió.

El accidente que conmocionó a Chajarí

El hecho ocurrió el sábado por la tarde sobre calle 1° de Mayo, cuando una camioneta atropelló al niño mientras intentaba cruzar la calzada.

Como consecuencia del impacto, Juan Cruz sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y una fractura de fémur. La investigación determinó que el conductor tenía 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

La causa continúa en trámite judicial mientras la atención de toda la comunidad permanece puesta en la evolución del niño, que sigue dando señales alentadoras en su recuperación.