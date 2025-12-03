El mensaje para los jóvenes “está en el ejemplo”, sostuvo productor de pelo de conejo

REDACCIÓN ELONCE
Entre Ríos llegó a tener 800 criaderos de conejos de Angora. Hoy sólo queda un puñado de productores. Uno de ellos, Agustín Wasinger, aseguró que la cunicultura es actividad rentable y “para quien quiere, trabajo todavía hay”, pero muchos “quieren seleccionarlo”.
En Aldea Valle María, a pocos kilómetros de Paraná, se encuentra una de las pocas granjas dedicadas a la producción de pelo de conejo de Angora que subsisten en Entre Ríos. Agustín Wasinger cuenta con 1.000 animales en su criadero y relató al programa Moviendo el Avispero de Elonce los pormenores de la actividad que desarrolla desde hace 40 años.
“Cuando empecé a ser adolescente era el furor de los conejos. En 1987 se hizo un censo en el cual había 800 productores de pelo de conejo de Angora. Ahora quedamos siete u ocho”, indicó el cunicultor.
Al ser consultado sobre los factores que influyeron en esta más que notoria disminución, indicó que “uno de ellos fueron los altibajos internos de la industria textil”. Recordó que en la zona “había una firma alemana que exportaba directamente, pero desapareció por la competencia mundial de China con precios muchos más bajos”.
Wasinger puso de relieve que “lo poco que se produce en Argentina se sigue industrializando porque los hilanderos de Buenos Aires reconocen una mejor calidad en la producción del pelo de conejo de Angora; y se lo coloca a mayor precio que el importado”.
Según explicó a este medio, “el componente del precio tiene que ver con el alimento balanceado, afectado por el valor de los granos”. “No hay forma de producir más barato. Supuestamente, en China, son criaderos muchos más chicos donde alimentan a los conejos con hojas. No le sacan el rendimiento que acá, pero producen mucho más barato”, afirmó.
Pese a ello, comparó: “Si acá quisiéramos producir sólo con follaje tampoco sería rentable. A un conejo se le saca 1,2 kilos de pelo por año, pero sin alimento balanceado no se llegaría ni siquiera a la mitad”.
Los detalles de la producción y un subproducto
Todos los años, Wasinger cría “300 o 400 conejos”. La primera esquila “se la hace a los 60 días y la vida útil de cada conejo es de cinco años. El rendimiento más alto es al segundo o tercer año. Luego empieza a decaer”.
“A los conejos que llegaron a su ciclo de producción se los da de baja. No se los faena, sino que se los llevan algunos conocidos”, explicó. Según reveló, “es insignificante lo que se le puede sacar vendiéndolos para consumo de carne”. “Los conejos que son para este fin, son de otro tipo y su crianza es similar a la del pollo parrillero: en tres o cuatro meses ya está para el consumo”, comparó en díálogo con el programa Moviendo el Avispero que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7
Asimismo, el productor comentó sobre un subproducto: “al guano se lo lleva un vivero de la zona para su producción de plantas y, en verano, hay un insecto que pone huevos para que nazcan isocas que se ocupan para la pesca. Es un subproducto que se lo recolecta”. Le piden miles de “gusanos que se venden y es un ingreso adicional”.
Criadero, esquila y calidad de pelo
Al conejo “se lo debe esquilar cada tres meses, porque después se empieza a apelmazar”.
En tanto, los criaderos “están al aire libre y bajo una buena sombra. Hay que tener siempre especies de árboles con hojas que se caen en invierno, porque en esa época se necesita el sol. No pueden ser de follaje perenne”.
El pelo “se va seleccionando y el más largo siempre es considerado de primera calidad. Le sigue una intermedia, luego los recortes blancos y la cuarta calidad es el pelo manchado. De esto depende valor”.
Wasinger remarcó que “es un producto no perecedero. Se lo puede estibar durante años y esperar para venderlo hasta que haya mejor precio. Cuando se acumula mayor cantidad se le puede sacar mejor valor si la demanda supera la oferta. Son todos detalles que se van aprendiendo con los años”.
El futuro de la cunicultura y qué buscan los jóvenes
El futuro de la actividad “está ligado a varios factores, como la moda y las políticas internacionales. Es un producto de mercado muy chico pero que no tiene problemas en pagar lo cuesta una prenda de Bremer”. “Con la producción de 40 años atrás estaríamos todos fundidos por una gran oferta y poca demanda”, opinó el cunicultor.
Asimismo, consideró que “los jóvenes buscan un trabajo seguro, un sueldo. Muchos hijos de productores no siguieron en la actividad. Muchas veces eligen un ingreso fijo, pese a que sea inferior a lo que les dejaría un criadero de conejo”.
El mensaje para los jóvenes “está en el ejemplo”, afirmó Wasinger. Y se explayó: “Si uno está trabajando hace 40 años, no lo hace perdiendo plata. No tengo conejos por placer, sino porque rentabilidad dan. En la zona de las aldeas o en Entre Ríos, para el que quiere trabajar, trabajo todavía hay. Ahora, hay quienes quieren seleccionarlo”.
“Sin que sea una crítica, por ahí los jóvenes quieren que todo esté vinculado con la tecnología, pero hay trabajos en los que todavía se necesita la parte física del hombre. El mundo tiene que ir adaptándose a los cambios que se producen cada vez más aceleradamente”, cerró Wasinger.