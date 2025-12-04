Incansable trabajo de la cooperadora de la Escuela María Elena Walsh: "Queremos que los chicos estén mejor"

REDACCIÓN ELONCE
Junto a docentes y directivos de la Escuela María Elena Walsh de Colonia Avellaneda, se realiza un trabajo integral para lograr mejoras en la institución. En el último tiempo, lograron colocar una media sombra en el patio para paliar las altas temperaturas de la época, supo Elonce.
La directora de la Escuela María Elena Walsh de Colonia Avellaneda, Flavia Capriz, y un integrante de la cooperadora, Alejandro del Valle, compartieron los avances y desafíos que enfrenta la institución educativa durante el fin del ciclo lectivo 2025.
En ese marco, destacaron la importancia de la colaboración entre docentes, padres y la comunidad para garantizar el buen funcionamiento de la escuela durante todo el año.
Capriz resaltó el trabajo conjunto de la cooperadora con los docentes y el equipo directivo, un esfuerzo colectivo que se fortalece día a día. Destacó a Elonce que, aunque la escuela recibe un presupuesto de dinero por parte del Consejo General de Educación, este monto no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de infraestructura y recursos.
“Hojas, tizas, focos y demás, las tenemos que comprar los docentes o se consiguen a partir de lo recaudado en un kiosco que tenemos, o las ventas de rifas de los chicos, o el trabajo de la cooperadora. Las reparaciones menores lo mismo, como por ejemplo, arreglar una cerradura. La partida de limpieza que llega es de $89.500, que no alcanza y por eso siempre necesitamos hacer otras actividades para recaudar fondos”, mencionó.
Uno de los proyectos más destacados de la cooperadora fue la instalación de una media sombra en el patio escolar, un espacio que históricamente estuvo expuesto al sol. "Este es el segundo año que estoy en la escuela, y se ha trabajado todo el año codo a codo con padres, gente que destina parte de su tiempo a pensar en la institución", expresó la directora.
A pesar de los avances, el proyecto sigue en proceso y aún faltan algunos detalles, como la instalación de poleas y cuerdas para que la media sombra sea funcional y duradera.
Ambos hicieron hincapié en la necesidad de la colaboración constante de los padres y la comunidad para sostener la escuela. Las actividades de recaudación, como rifas, sorteos y ventas de pastas, han sido esenciales para financiar estas mejoras. “Si no es por la ayuda de las familias, del kiosco escolar o de algún ingreso que se hace a través de rifas, las escuelas no reciben ayuda extra para estas cuestiones”, señalaron.
Del Valle se refirió a la importancia de la transparencia en las actividades de la cooperadora y la escuela. Ambas partes invitaron a los padres y miembros de la comunidad a involucrarse activamente y a acercarse a la escuela para conocer de cerca los proyectos y la rendición de cuentas. “Se hacen reuniones, hay un acta, hay cosas oficiales que se hacen para que esto no dé lugar a suspicacias. Les podemos mostrar qué se hace y que no, todo está asentado”, destacó.
"El agua la trae la municipalidad a todos los hogares de Colonia Avellaneda. Iba a venir el agua dulce y estamos esperando, pero mientras esa solución se dio. Los chicos toman del agua de acá y tienen que traer hielo de su casa, principalmente a la tarde, porque se siente el calor. Trabajamos para que los chicos estén mejor", dijo. Elonce.com