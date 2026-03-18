El Gobierno nacional cambió las reglas para aprobar patentes farmacéuticas

El Gobierno nacional dispuso modificaciones en las normas que regulan el otorgamiento de patentes para productos farmacéuticos en Argentina. La decisión se formalizó a través de una resolución conjunta que elimina pautas técnicas que regían desde 2012. El objetivo, según indicaron fuentes oficiales, es adecuar el sistema local a estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 1/2026 firmada por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Con esta decisión, el Gobierno nacional derogó las pautas que limitaban el reconocimiento de patentes en el sector químico-farmacéutico. De esta manera, el organismo recupera la facultad de analizar cada solicitud bajo los criterios generales establecidos por la ley.

Cambios en el sistema de evaluación

A partir de la nueva normativa, el INPI podrá evaluar cada pedido de patente caso por caso. El análisis se realizará teniendo en cuenta los requisitos tradicionales que establece la Ley de Patentes, como la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. El cambio implica el fin de un esquema regulatorio que aplicaba restricciones adicionales a determinadas invenciones.

Según explicó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, la modificación busca alinear el sistema argentino con el marco que utilizan otros países. “El INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales”, sostuvo el funcionario al referirse al nuevo esquema de evaluación.

Vinculación con acuerdos internacionales

Desde el Gobierno nacional señalaron que la medida también forma parte de compromisos asumidos en el marco de negociaciones comerciales con Estados Unidos. En ese contexto, el Ejecutivo planteó que la actualización del sistema permitirá fortalecer el marco jurídico para la protección de la propiedad intelectual.

De acuerdo con el argumento oficial, contar con regímenes de patentamiento más flexibles puede acelerar la introducción de nuevos productos farmacéuticos en los mercados. En el documento que fundamenta la medida se sostiene que el fortalecimiento de estos derechos puede incentivar la innovación y ampliar la disponibilidad de nuevas drogas.

El Gobierno nacional aclaró además que la modificación rige hacia adelante y no afectará a los medicamentos que ya se encuentran comercializados en el país. Según indicaron, los productos actualmente disponibles podrán seguir en el mercado sin cambios en sus condiciones de venta.