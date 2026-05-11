El frío domina Entre Ríos y recién hacia el viernes habría un alivio térmico

La presencia de aire frío de origen polar seguirá condicionando el tiempo en buena parte del territorio nacional y tendrá un impacto directo sobre Entre Ríos, donde las bajas temperaturas se sentirán especialmente durante las primeras horas del día. Las condiciones de estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados potenciarán el enfriamiento nocturno, generando amaneceres con temperaturas muy bajas y posibles heladas en zonas rurales de la provincia.

De acuerdo al análisis de Leonardo De Benedictis, especialista de Meteored, el escenario meteorológico estará marcado por la ausencia de precipitaciones y por una masa de aire seco que limitará la formación de nubosidad. Esta situación favorecerá una importante amplitud térmica: mañanas muy frías y tardes algo más templadas, especialmente a medida que avance la semana.

Heladas y aire seco sobre el centro del país

Durante el martes y miércoles, las temperaturas mínimas en la región central de Argentina oscilarán entre los 4 y 8 grados, aunque en sectores rurales y bajos topográficos podrían registrarse marcas inferiores. En Entre Ríos, el frío se hará sentir con intensidad principalmente en departamentos del centro y sur provincial, donde no se descartan heladas débiles a moderadas.

El fenómeno estará asociado a una combinación típica del otoño: cielo despejado, poco viento y escasa humedad. Estas condiciones favorecen un fuerte enfriamiento de la superficie durante la noche y las primeras horas de la mañana. Además, la estabilidad atmosférica impedirá el desarrollo de lluvias importantes, consolidando una semana mayormente seca.

Las temperaturas máximas, en tanto, se mantendrán moderadas durante la primera mitad de la semana. En Entre Ríos podrían ubicarse entre los 16 y 20 grados, con tardes frescas pero agradables bajo condiciones de buen tiempo. El viento del sector norte comenzará a intensificarse gradualmente desde mitad de semana, permitiendo un leve ascenso térmico.

Cómo impacta el frío en Entre Ríos

El descenso térmico también tendrá consecuencias sobre la actividad agropecuaria entrerriana. La continuidad del tiempo estable representa una ventaja para el avance de la cosecha de soja y maíz, ya que mejora las condiciones de piso y reduce las complicaciones asociadas al exceso de humedad. Sin embargo, las heladas podrían afectar de manera puntual a cultivos sensibles y pasturas, especialmente en áreas rurales.

En localidades del interior provincial, las mañanas frías ya comenzaron a modificar la rutina diaria. El uso de calefacción aumentó notablemente y se incrementó la demanda energética en hogares y comercios. Además, especialistas recomiendan prestar atención a personas mayores, niños y sectores vulnerables frente a las bajas temperaturas que continuarán durante varios días.

Foto: Meteored.

Otro aspecto característico de esta semana será la escasa probabilidad de lluvias. Según el informe de Meteored, recién hacia el sábado podría aparecer alguna chance aislada de precipitaciones sobre sectores de la franja central del país, aunque por el momento los modelos meteorológicos muestran acumulados muy bajos y de distribución irregular.

El alivio térmico llegará de manera gradual

Hacia el viernes comenzará a notarse un cambio más evidente en las temperaturas debido al ingreso de aire más templado desde el norte argentino. Este cambio de circulación favorecerá tardes más agradables en Entre Ríos y gran parte de la región pampeana, aunque las mañanas seguirán siendo frescas.

Las mínimas podrían ubicarse entre los 12 y 16 grados hacia el cierre de la semana, mientras que las máximas alcanzarían valores de entre 22 y 26 grados en distintas provincias del centro del país. Aun así, el ambiente continuará estable y con escasas probabilidades de precipitaciones relevantes.

De esta manera, el frío seguirá siendo protagonista en Entre Ríos durante buena parte de la semana. Las heladas, las mañanas gélidas y el tiempo seco dominarán el escenario meteorológico, mientras lentamente comenzará a instalarse un moderado ascenso térmico hacia el próximo fin de semana.